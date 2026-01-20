A- A+

Violência Feminicídio: professora de 54 anos é morta em Xexéu, na Mata Sul; companheiro da vítima é preso Mulher, identificada como Oziana Teles da Silva, foi encontrada morta na residência onde morava

Uma professora de 54 anos foi vítima de feminicídio na Mata Sul de Pernambuco.



A mulher, identificada como Oziana Teles da Silva, foi encontrada morta na residência onde morava, no centro da cidade de Xexéu, no domingo (18).



Segundo a Polícia Civil do estado (PCPE), o principal suspeito é o companheiro da vítima, um homem de 34 anos, que foi preso em flagrante.



A Polícia Militar de Pernambuco detalhou que agentes do 10º BPM foram acionados para verificar a morte de uma mulher encontrada sem vida na própria casa.



"A vítima apresentava hematoma no olho", destacou a PM, informando que o suspeito foi detido após apresentar versão contraditória dos fatos.



Além disso, vizinhos da vítima relataram histórico de agressões contra a professora.

O suspeito foi autuado por feminicídio e encaminhado à Delegacia de Palmares, no Agreste, para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da Justiça.

Outro feminicídio

Ainda no domingo (18), outro caso de feminicídio foi registrado em Pernambuco, desta vez, no município de João Alfredo, no Agreste.

Uma mulher, de 58 anos, foi morta com golpes de arma branca em uma residência da cidade. O suspeito é o companheiro da vítima, que foi preso após tentar fugir.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que o homem foi autuado pelo feminicídio de sua companheira.



