Feminicídio Feminicídio: mulher de 33 anos é morta a tiros por ex-companheiro no Recife Caso ocorreu no Brejo de Beberibe, na Zona Norte, na última quinta-feira (27)

Na última quinta-feira (27), uma mulher de 33 anos foi morta a tiros, em feminicídio ocorrido na Rua Rosa Selvagem, no Brejo de Beberibe, na Zona Norte do Recife.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga o caso, resgistrado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que, segundo testemunhas, a vítima conhecida como Rayane Priscila da Silva Cavalcante teria se encontrado com o ex-companheiro. O rapaz, de idade não informada, realizou disparos contra ela.

Rayane chegou a ser socorrida para uma unidade médica local, mas não resistiu aos ferimentos.

Confira a nota da Polícia Civil

