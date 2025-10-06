A- A+

VIOLÊNCIA Feminicídio: mulher é morta a facadas, após discussão com irmão e cunhado, em Vitória de Santo Antão Vítima teria vindo da França há poucos meses para resolver questões burocráticas da aposentadoria da mãe

Uma mulher foi morta a facadas, no município de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, na tarde desse domingo (5). Os principais suspeitos de terem cometido o crime seriam o irmão e o cunhado da vítima. Tudo teria começado com uma discussão familiar, segundo a polícia.

Identificada como Joana D'Arc Rodrigues da Silva Severino, de 59 anos, a vítima fatal teria vindo da França para o Brasil há cinco meses, e o marido dela chegou em Vitória de Santo Antão há 15 dias.

Joana teria vindo resolver questões burocráticas acerca da aposentadoria da mãe, que estaria sendo subtraída por um irmão dela, de 32 anos. O crime aconteceu na casa da mãe, no bairro Redenção



De acordo com a polícia, esse irmão teria discutido com Joana e logo em seguida foi à residência dele, junto ao companheiro.

Porém, voltaram numa moto modelo Bros para a casa da mãe. Nesse momento, foram surpreendidos com uma colisão traseira por um Fiesta preto, conduzido pelo esposo da vítima.

Foi iniciada uma nova confusão. Nesse momento, o companheiro do irmão da vítima desferiu um golpe de faca peixeira na altura do peito da mulher, que foi levada pelo marido ao Hospital João Murilo de Oliveira.

Faca usada no crime | Foto: Cortesia

“Ela chegou a ser socorrida, mas, em decorrência dos ferimentos, faleceu no hospital. A motivação não ficou muito clara. No entanto, essa vítima já morava aqui em Vitória desde o mês de março. Foi relatado que, desde que ela chegou aqui, essas brigas eram comuns. Alguns dizem que ela pensou em registrar boletim de ocorrência contra a o suspeito, mas não o fez”, explica o delegado Luiz Paulo dos Santos, titular da Delegacia de Vitória.

Prisão dos suspeitos

Assim que Joana foi socorrida e levada para o HJMO, o irmão se aproximou da unidade de saúde. Foi assim que o companheiro da vítima o reconheceu e ligou para a Polícia Militar. Nesse momento, agentes do 21º Batalhão efetuaram a prisão e, em decorrência dessa captura, os policiais chegaram ao companheiro dele, que também foi levado para a Delegacia de Plantão. Eles foram autuados por feminicídio.

“Quem efetuou o golpe foi o companheiro do irmão, que permaneceu em silêncio [durante depoimento]. Já o irmão dela disse que a motivação da discussão teria sido justamente o cartão de aposentadoria da mãe e que não sabia que o companheiro estava com uma faca. Nós [a polícia] entendemos que os dois foram os autores do feminicídio e autuamos em flagrante”, complementou Luiz.

O que diz a polícia?

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com as polícias Civil e Militar. A PMPE respondeu, dizendo que o irmão da vítima teria auxiliado o autor do crime (companheiro dele) na fuga.

"Com base nos relatos, a equipe conseguiu localizar o segundo suspeito e apreender a arma utilizada, conduzindo ambos à delegacia para as providências cabíveis", diz o comunicado.

Também por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que prendeu em flagrante delito um homem de 55 anos, que foi autuado após agredir com arma branca a vítima, uma mulher de 59 anos, no bairro Redenção, em Vitória de Santo Antão.

"O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando sem seguida à disposição da justiça", finaliza a PCPE.

Dados

Segundo o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, levantado com dados obtidos a partir de 2022 pelo Ministério das Mulheres, os homens são os principais agressores das mulheres. Em 76,6% dos registros de violências domésticas, sexual e/ou outras violências contra mulheres, o agressor é do sexo masculino.

Os estudos ainda revelaram que 32,6% dos registros denunciados no "Ligue 180" foram de violências psicológicas contra as mulheres. Em 29,7% dos casos, a violência física foi a segunda mais registrada.

Entre 2015 e 2024, segundo o documento, o Brasil registrou mais de meio milhão de estupros. Foram 591.495 casos. Esse dado é preocupante e expõe a gravidade e prevalência da violência sexual no país.

Em Pernambuco

Segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS), Pernambuco fechou 2024 com o maior índice de vítimas de violência doméstica e familiar do sexo feminino por região. Foram 54.222 ocorrências, sendo 9.811 no Recife, 16.590 na Região Metropolitana e 27.821 no Interior.



Veja o comparativo aos últimos dez anos

2014: 32.875 casos

2015: 30.347 casos

2016: 31.525 casos

2017: 33.448 casos

2018: 40.248 casos

2019: 40.248 casos

2020: 41.071 casos

2021: 41.530 casos

2022: 43.838 casos

2023: 52.375 casos

2024: 54.222 casos

De janeiro a junho de 2025, a Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística da SDS registrou 48 casos de feminicídio. No mesmo período de 2024, foram registrados 42 casos em todo o estado.

Sinais de um relacionamento abusivo

Ciúme excessivo;

Atos de controle sobre o corpo da mulher, vestimentas, bens e dinheiro;

Atos de vigilância;

Isolamento social e/ou familiar;

Atitudes que a impeçam de trabalhar, estudar ou de buscar assistência médica;

Humilhação;

Diminuição da autoestima;

Explosões de raiva incontroláveis;

Ameaças contra a vítima, familiares, pessoas próximas ou até mesmo animais.

Onde buscar ajuda?

A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

