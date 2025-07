Fenearte 2025, que começa esta quarta (9), terá espaço de acolhimento para crianças e adolescentes

A- A+

O Governo de Pernambuco realizará mais uma edição do Espaço Cidadania durante a 25ª edição da Fenearte, que começa nesta quarta-feira (9) e vai até o dia 20 de julho, no Centro de Convenções, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

A iniciativa atua na proteção de crianças e adolescentes, promovendo acolhimento, segurança e atividades educativas enquanto seus responsáveis trabalham no entorno da feira.

Localizado na parte superior do Centro de Convenções, em frente ao Teatro Guararapes, o espaço funcionará durante todos os dias do evento e atenderá crianças na faixa etária de 4 a 13 anos.

O serviço, realizado pela Secretaria da Criança e da Juventude (SCJ-PE), é voltado especialmente para filhos de artesãos e trabalhadores autônomos que participam da Fenearte e busca prevenir situações de trabalho infantil nas áreas próximas ao evento.

O espaço funcionará das 14h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 22h nos dois finais de semana da Fenearte.



No local, os participantes contarão com oficinas criativas, atividades lúdico-pedagógicas, espetáculos culturais e alimentação diária em todos os dias de funcionamento do espaço.

Para utilizar o espaço, é necessário que os pais se dirijam ao Espaço e realizem um cadastro.

"O Espaço Cidadania é uma estratégia de proteção social articulada, que alia o acolhimento com ações pedagógicas e culturais. É uma iniciativa direta do Governo de Pernambuco em prol do combate ao trabalho infantil, para assegurar o direito ao cuidado, ao lazer e ao desenvolvimento saudável e protegido dessas crianças, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que este ano completa 35 anos", destacou a secretária da Criança e da Juventude, Yanne Teles.





