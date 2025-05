A- A+

Seleção Fenearte 2025: Prefeitura do Recife seleciona artesãs para participar da 25ª edição do evento A Rede de Artesãs da cidade está com um edital de 20 vagas para inscrição até a próxima sexta-feira (31)

A Prefeitura do Recife abriu as inscrições para as artesãs que desejam participar da Rede de Artesãs da cidade na 25ª edição da Fenearte (Feira Nacional de Negócios do Artesanato), que acontece entre os dias 9 e 20 de julho de 2025, no Centro de Convenções de Pernambuco.

As interessadas devem se inscrever até a próxima sexta-feira, no dia 31 de maio, por meio de formulário disponível no link.

O edital contempla 20 vagas, sendo 18 destinadas ao artesanato e 2 para o segmento alimentício, com uma vaga específica para produtos de reciclagem criativa produzidos pela Cooperativa EcoVida Palha de Arroz.

As selecionadas participarão da feira em duas divisões: o primeiro grupo estará entre os dias 9 a 14 de julho e o segundo de 15 a 20 de julho, com distribuição organizada pela Secretaria da Mulher, para priorizar a diversidade dos produtos.

No momento da inscrição, é necessário anexar cópias do documento de identidade, comprovante de residência, e 10 fotos dos produtos do segmento pretendido.

Após uma análise, o resultado das inscrições será divulgado no dia 3 de junho.

As artesãs devem entregar 10 produtos embalados em caixa lacrada para avaliação (04 a 06 de junho: artesanato e 09 de junho: alimentos) –, contendo, em sua parte externa, identificação da artesã, telefone, endereço e descrição dos produtos.

Produtos alimentícios devem estar devidamente etiquetados com data de fabricação e validade, ingredientes e informações quanto às restrições para alérgicos.

Uma curadoria, avaliação feita por comissão especializada, será feita entre 09 e 10 de junho com base em critérios como valor cultural, qualidade técnica, criatividade e sustentabilidade.

O resultado preliminar será divulgado no dia 12 de junho. Os recursos podem ser enviados até 15 de junho.

O resultado final será divulgado em 17 de junho de 2025.

A iniciativa tem o objetivo de promover a autonomia financeira e econômica das mulheres, garantindo espaço para que possam comercializar suas criações em um dos eventos mais importantes do setor.

Mulheres moradoras do Recife, inscritas na Rede de Artesãs da Secretaria da Mulher, com produção própria e disponibilidade para participar integralmente do evento podem se inscrever para a ação.

REDE DE ARTESÃS

Atualmente com mil inscritas, a Rede de Artesãs da Secretaria da Mulher visa garantir qualificação profissional e formação em empreendedorismo e gestão de negócios, possibilitando a participação das artesãs nas feiras de artesanato do município e em ações de promoção de eventos do artesanato.



