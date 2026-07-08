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Fenearte 2026 disponibiliza traslado gratuito em cinco shoppings da Região Metropolitana do Recife

Translado será disponibilizado nos Shopping Tacaruna, na área central; Plaza, na Zona Norte; Recife e Riomar, na Zona Sul, além do Patteo, em Olinda

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Visitantes da Fenearte contarão com serviço gratuito de traslado em cinco shoppings da RMRVisitantes da Fenearte contarão com serviço gratuito de traslado em cinco shoppings da RMR - Foto: Fenearte/Divulgação

A tradicional Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) chega a 26ª edição com abertura nesta quarta-feira (8), no Centro de Convenções, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Para conferir os cerca de 700 espaços, o público visitante poderá utilizar o serviço gratuito de traslado disponível em cinco shoppings da RMR até 19 de julho, último dia de feira.

O translado será disponibilizado nos shoppings Tacaruna, na área central; Plaza, na Zona Norte; Recife e RioMar, na Zona Sul; e Patteo, em Olinda. Nos pontos comerciais, haverá terminais de embarque e desembarque.

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Confira horários dos traslados

Shopping Tacaruna
No Shopping Tacaruna, as saídas acontecem a cada 15 minutos, nos seguintes horários:

Primeira saída do shopping para a Fenearte: 13h;
Última saída da Fenearte para o shopping: 23h.

Primeira saída do shopping para a Fenearte: 9h;
Última saída da Fenearte para o shopping: 23h.

Shoppings Plaza, Recife, Riomar e Patteo

Nestes malls, as saídas acontecem em intervalos de 30 minutos, nos seguintes horários:

Primeira saída do shopping para a Fenearte: 13h;
Última saída da Fenearte para o shopping: 23h.

Primeira saída do shopping para a Fenearte: 9h;
Última saída da Fenearte para o shopping: 23h.

Fenearte 2026
Com o tema "Seleiros de Pernambuco: Ofício que Transforma", em referência à arte em couro, a Fenearte 2026 recebeu aporte de pelo menos R$ 16 milhões e vai reunir mais de 5 mil artesões.

A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 6 no local, site Evenix ou nas lojas do Artesanato de Pernambuco.

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