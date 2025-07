A- A+

Programação Fenearte: seis novas oficinas estreiam na feira nesta terça-feira (15); confira os detalhes O mezanino do Pernambuco Centro de Convenções recebe as oficinas a partir das 14h30 com opções para todo o público

A 25ª edição da Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) continua a todo vapor com programações abertas até o domingo (20).

Mas quem visitar o evento a partir desta terça-feira (15) poderá acompanhar seis novas oficinas que estreiam às 14h30 no mezanino do Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Entre os temas abordados, os participantes poderão produzir rimas e conhecer os tipos de métricas característicos dos folhetos de cordel com o poeta cordelista Altair Leal. Além disso, serão ministrados cursos relacionados a arte de barro e as produções com materiais recicláveis.

A oficina “OMaia Ensina: Mãos que Moldam o Couro” será conduzida por Robson Rodrigues. Já a artesã Tatiane Renata compartilhará processos de confecção de gravuras populares na oficina intitulada “Do Cais ao Sertão: Oficina de Gravura Popular com Materiais Recicláveis”.

Ainda no tom da sustentabilidade, a startup Arte com Resíduos Eletrônicos (Artec) conduz a oficina “Manguetech, do Resíduo Eletrônico à Arte Popular”, e o Ateliê Micaella Alcântara apresenta processos de confecção de cerâmica em “Vivenciando a Arte da Olaria”.

Completam as novidades a oficina “Bonecos de Mamulengo: Salvaguardando a Tradição”, com a Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá.

Presente desde o começo da Fenearte, na quarta-feira (9) a oficina “Técnicas com Linha Pingouin” segue acontecendo até o último dia da feira, no domingo (20).

Os horários das turmas são das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h até esta sexta-feira (18). No sábado (19) e no domingo (20), as oficinas ocorrem das 13h às 16h e das 17h às 20h.

Outras alternativas

A programação das Conversas Instigantes continua no Espaço Janete Costa com um passeio que vai do Pantanal à Ilha do Ferro, em Alagoas.

Os saberes e a cultura do Centro-Oeste do Brasil são a inspiração do Projeto Pantaneira, tema do painel mediado pela jornalista Regina Galvão, especializada em design, que recebe o arquiteto e designer Rodrigo Ambrosio; a diretora de Artesanato, Moda e Design da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Katienka Dias Klain; e a Mestra Dilma Terena, artesã do povo Terena.

Às 19h, o pesquisador Artur André Lins lança o seu livro "O Circuito das Artes Populares no Brasil: O Caso do Povoado Ilha do Ferro".

Shows e apresentações

O Palco Pernambuco Meu País na Fenearte começa a sua programação, com o Boi Maracá de Igarassu, a partir das 15h. Na sequência, sobe ao palco Zeca Cirandeiro, de Paudalho, às 16h.

O Coco de Dona Olga vem de Igarassu para dar continuidade à festa às 17h. O forrozeiro Mazinho de Arcoverde colocará todo mundo para dançar, a partir das 18h, seguido dos caruaruenses João do Pife e Banda Dois Irmãos, às 19h. A banda instrumental Sagrama finaliza a programação do dia. O espaço fica ao lado da Praça de Alimentação.

25ª FENEARTE - PROGRAMAÇÃO DA TERÇA-FEIRA (15)

Oficinas (Mezanino Fenearte)

Período: 15 a 20 de julho

Horários: terça a sexta-feira, das 14h30 às 17h30 e das 18h às 21h. Sábados e domingos, das 13h às 16h e das 17h às 20h

1. Rimas e métricas para Cordéis – com Poeta Altair Leal

2. OMaia Ensina: Mãos que Moldam o Couro – com Robson Rodrigues

3. Do Cais ao Sertão: Oficina de Gravura Popular com Materiais Recicláveis – com Tatiane Renata

4. Vivenciando a Arte da Olaria – com Ateliê Micaella Alcantara

5. MangueTech, Do Resíduo Eletrônico à Arte Popular – Com Artec (Arte com Resíduos Eletrônicos)

6. Bonecos de Mamulengo Salvaguardando a Tradição – com Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória

7. Técnicas com Linhas Pingouin

Conversas Instigantes (Espaço Janete Costa - Átrio Fenearte)

Mediação: Regina Galvão, jornalista especializada em design, curadora e consultora de conteúdo

17h - Projeto Pantaneira

Convidados

Rodrigo Ambrosio - arquiteto, artista, designer e diretor criativo do livro “A Pantaneira”

Katienka Dias Klain - Diretora de Artesanato, Moda e Design da Fundação de Cultura de MS

Mestra Dilma Terena - artesã de argila do Povo Terena

19h - Lançamento do livro “O Circuito das Artes Populares no Brasil: O Caso do Povoado Ilha do Ferro (AL)”

Convidado

Artur André Lins - autor do livro, doutorando em Sociologia pela Universidade de Brasília (UnB), pesquisa temas como artes visuais, patrimônio cultural e economia criativa

Palco Pernambuco Meu País (Praça de Alimentação)

15h - Boi Maracá (Igarassu)

16h - Zeca Cirandeiro (Paudalho)

17h - Coco de Dona Olga (Igarassu)

18h - Mazinho de Arcoverde (Arcoverde)

19h - João do Pife e Banda Dois Irmãos (Caruaru)

20h30 - Sagrama (Recife)

25ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato

Quando: 09 a 20 de julho de 2025

Onde: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda)

Horários: Segunda a sexta-feira — 14h às 22h

Sábado e domingo — 10h às 22h

Ingressos: Segunda a quinta-feira — R$ 12 (entrada inteira) e R$ 6 (meia-entrada)

Sexta-feira a domingo — R$ 16 (entrada inteira) e R$ 8 (meia-entrada)

Vendas: sites da Fenearte, Adepe e Evenyx, além de pontos de venda nos shoppings Boa Vista (quiosque Ticket Folia); Plaza (loja Crabolando); RioMar (quiosque Ingresso Prime) e Tacaruna (lojas Club da Miçanga). Além das unidades da Casa do Pará (Boa Viagem, Casa Forte, Caxangá, Espinheiro, Imbiribeira, Olinda, Piedade, Pina, Porto de Galinhas e também em João Pessoa) e da Trois Barbearia (Boa Viagem, Parnamirim, shoppings Recife e RioMar, além de Caruaru).

