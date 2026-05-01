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SAÚDE Feng Shui: técnica chinesa ensina como usar a folha de louro para atrair sorte e prosperidade A folha carregada de história é utilizada há séculos como amuleto de prosperidade, sucesso e boa sorte

Usado em rituais de Feng Shui, o louro é associado à prosperidade, à proteção energética e à abundância material. Crenças populares e correntes orientais coincidem em um ponto: certos elementos naturais funcionam como gatilhos simbólicos da abundância econômica. Entre eles, o louro ocupa um lugar de destaque.

Além de seu uso na culinária, essa folha carregada de história é utilizada há séculos como amuleto de prosperidade, sucesso e boa sorte.

Dentro do Feng Shui, o louro atua como um ativador da energia do dinheiro. A recomendação mais difundida é carregar uma ou duas folhas de louro na bolsa, carteira ou mochila, sempre em um local onde também haja dinheiro.

Não é qualquer folha que serve: ela deve estar inteira, em bom estado e conservar seu aroma natural, pois isso simboliza vitalidade e circulação de energia.





O ritual se completa com um momento de intenção consciente. Sugere-se limpar a folha, segurá-la entre as mãos, fechar os olhos e visualizar objetivos claros ligados à riqueza, ao trabalho ou à estabilidade financeira. Em seguida, a folha é guardada junto a uma cédula, reforçando a ideia de atração e crescimento.

Um dos pontos-chave do ritual do louro na carteira é a renovação. Especialistas em espiritualidade recomendam trocar as folhas uma vez por mês para evitar que a energia fique estagnada. Esse gesto, embora simples, funciona também como um lembrete mental das metas financeiras que se deseja alcançar.

No caso específico da carteira, há uma variação: colocar três folhas de louro dobradas junto a uma cédula. Segundo a tradição, essa combinação não apenas atrai dinheiro, como também protege a saúde e favorece o bem-estar emocional. Uma regra básica acompanha o ritual: evitar carregar a carteira vazia, pois isso simboliza escassez.

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