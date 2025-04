Fenômeno atmosférico raro pode ter causado apagão na Europa, diz jornal

A- A+

Um apagão de grandes proporções deixou Portugal e outros países europeus sem energia elétrica na manhã desta segunda-feira (28). Segundo a empresa portuguesa Redes Energéticas Nacionais (REN), a falha pode ter sido provocada por um fenômeno atmosférico raro que afetou a rede elétrica espanhola, desencadeando um efeito dominó no sistema interligado europeu.

O corte de energia começou por volta das 11h30 (horário local) e afetou o funcionamento de serviços essenciais, como hospitais, aeroportos, transportes públicos e telecomunicações.



Em Lisboa, o metrô foi paralisado, semáforos deixaram de funcionar e os icônicos bondes elétricos ficaram parados nas ruas. Aeroportos operaram com restrições, e estabelecimentos comerciais enfrentaram dificuldades devido à falta de refrigeração.

A REN informou que está trabalhando em conjunto com as autoridades espanholas para restabelecer o fornecimento de energia. Ainda não há previsão para a normalização completa do serviço, e as causas exatas do apagão seguem sob investigação.

