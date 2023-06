Fenômeno climático El Niño começou

A- A+

Começou o fenômeno meteorológico El Niño, com consequências para todo o planeta ao promover eventos climáticos extremos — informou a Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) nesta quinta-feira (8).

É caracterizado pelo aquecimento da superfície do Oceano Pacífico oriental equatorial e ocorre a cada 2 a 7 anos, em média.

“Dependendo de sua força, o El Niño pode causar uma variedade de agressões, como o aumento do risco de chuvas fortes e secas em algumas partes do mundo”, disse a climatologista da NOAA Michelle L'Heureux, acrescentando que também pode causar temperaturas recordes .

“As mudanças climáticas podem exacerbar ou mitigar certos impactos relacionados ao El Niño. Por exemplo, o El Niño pode gerar novos recordes de temperatura”, explicou.

Em maio, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) previu que o período 2023-2027 será o mais quente já registrado na Terra, sob o efeito combinado do El Niño e do aquecimento global causado pelas emissões de gases de efeito estufa.

O fenômeno oposto, La Niña, que tende a provocar a queda das temperaturas, chegou há três anos.

El Niño tende a moderar a atividade das furacões no Atlântico, mas a favorecer no Pacífico, segundo a NOAA.

A Austrália alertou esta semana que o El Niño aumentará as temperaturas em um país já suscetível a incêndios florestais.

A influência do fenômeno nos Estados Unidos é fraca durante o verão, mas mais pronunciada do final do outono até a primavera, afirma a NOAA em seu comunicado.

