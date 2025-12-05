A- A+

famosos Fenômeno do 'corpo Ozempic': veja as celebridades que mudaram radicalmente o corpo em 2025 Gominho, Serena Williams e Suzanna Freitas foram alguns dos famosos que comentaram publicamente sobre usar as canetas emagrecedoras

Em 2025, algo que chamou a atenção de muitas pessoas em relação ao mundo dos famosos foram as mudanças significativas no corpo delas, muitas, inclusive, afirmando publicamente, que usaram canetas emagrecedoras, como Ozempic e Mounjaro, para ajudar no processo. Criando uma estética imediatamente associada ao chamado “corpo Ozempic”.

A influenciadora Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, por exemplo, foi uma dessas famosas. Ela admitiu que usou o Mounjaro para o tratamento de sobrepeso e obesidade e chegou a perder 20 quilos. Nos comentários, ela também contou que demorou quase um ano para perder os primeiros quilos.

Suzanna disse que quase não aparecia nas redes sociais quando tinha 20 kg a mais. "Não estava bem comigo mesma e também não estava bem para criar conteúdo. Fora que também tinham as poses e os ângulos... Eu só postava literalmente o que me favorecia mais", disse.

Outro famoso que falou publicamente sobre o assunto foi o influenciador Gominho. Além de transformar seus hábitos alimentares e intensificar a prática de exercícios, ele também começou a usar, com orientação médica, as famosas canetas emagrecedoras. Ele chegou a perder 46 kg desde o início do tratamento.

"Eu acho que o remédio ajuda não só para a alimentação, mas com a compulsão como um todo", disse Gominho quando assumiu o uso do medicamento.

Em outra entrevista, o influenciador falou que não consegue beber mais como bebia antes por conta do medicamento e que não há mais exageros. Segundo ele, a decisão de iniciar o processo de emagrecimento foi motivada por questão de saúde.

A ex-tenista Serena Williams estrelou uma campanha publicitária de uma startup de telemedicina e falou pela primeira vez sobre o uso de medicamentos GLP-1 para emagrecimento. Segundo a atleta, ela recorreu ao medicamento depois de enfrentar dificuldades para perder peso no pós-parto.

“Treinei no mais alto nível, segui uma dieta equilibrada, me esforcei ao máximo e, ainda assim, depois de ter filhos, meu corpo simplesmente não respondia”, disse ela sem especificar qual medicamento utilizou.

Apesar do sucesso dos medicamentos, nem todos conseguem fazer seu uso por conta dos efeitos colaterais. Viih Tube, por exemplo, gravou um vídeo no início deste ano comemorando que perdeu 3 quilos de forma natural depois de tentar emagrecer pelas canetas emagrecedoras. Mesmo seguindo um acompanhamento profissional, sofreu com os efeitos adversos do medicamento e não conseguiu ir além.

Corpo Ozempic

A chamada "face Ozempic" acontece porque a semaglutida, substância ativa presente no medicamento, leva a uma perda de peso expressiva e rápida. Os primeiros resultados, muitas vezes, já podem ser observados em cerca de uma semana.

Desta forma, ao perder gordura muito rapidamente, a gordura subcutânea, responsável por dar uma aparência de rosto "levantado", também é perdida e causa a impressão de "face caída".

Assim como no rosto, a perda de gordura no ritmo acelerado se dá pela diminuição de massa nos glúteos. Contudo, a aparência flácida depende da idade, quantos quilos foram perdidos e também da elasticidade da pele. Ou seja, quanto maior o percentual de gordura a pessoa perder, maior tende a ser o efeito de "bumbum caído".

Também pode ocorrer nos seios. Os relatos se dividem entre diminuição e aumento dos seios após a utilização contínua da caneta injetável. O primeiro caso pode ser explicado pela perda de gordura, o que provoca também uma redução da região das mamas. Já o efeito de crescimento, por outro lado, de acordo com especialistas, estaria ligado a um inchaço hormonal temporário.

Além do rosto e da bunda, há também o “dedo de Ozempic”. Usuários do medicamento reclamam que estão perdendo anéis, pulseiras e braceletes por conta de suas mãos e pulsos mais magros.

