Paulista Fentanil, droga que mais mata nos EUA, é apreendida pela primeira vez em Pernambuco Com a mulher foram encontrados 20 frascos de fentanil, além de pacotes contendo ácido bórico e garrafas de vidro com éter

A droga fentanil foi apreendida pela primeira vez em Pernambuco. A substância, 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais que a heroína, estava com uma mulher de 20 anos, no bairro no Janga, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Com ela, foram encontrados 20 frascos de fentanil, além de pacotes contendo ácido bórico e garrafas de vidro com éter, insumos químicos utilizados no preparo de cocaína, e um celular.

A mulher, natural de Paudalho, na Mata Norte do estado, residente em Paulista, e sem antecedentes criminais, foi presa em flagrante durante ação conjunta da Polícia Federal em Pernambuco e Receita Federal.

Droga foi apreendida no bairro do Janga | Foto: PF/Divulgação

Investigações apontaram que uma encomenda contendo possíveis substâncias ilícitas seria entregue no bairro do Janga. Uma operação de vigilância de combate ao tráfico interestadual de entorpecentes foi deflagrada e, após diligências, a suspeita foi presa.

"Esta é a primeira vez que a PF em conjunto com a Receita Federal apreende este tipo de droga no estado. O fentanil vem causando várias mortes, principalmente nos EUA e Canadá", destacou a Polícia Federal.

A mulher foi presa em flagrante no último dia 10 de setembro e encaminhada à Superintendência da Polícia Federal no Recife, onde foi autuada por tráfico interestadual de drogas, cujas penas variam de 5 a 10 anos de reclusão. Ela foi submetida a exame de corpo de delito e apresentada à audiência de custódia.

Sobre o fentanil

A Polícia Federal em Pernambuco esclarece que o fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína. A droga é um opioide sintético (composto químico psicoativo que produz efeitos semelhantes aos do ópio).



A droga foi apreendida pela primeira vez no Brasil no estado do Espírito Santo, em 2023. No contexto global, fentanil é a substância química que mais mata nos Estados Unidos, segundo dados de 2024, do CDC.

"Quando usada de forma recreativa, fora do contexto médico, essa poderosa droga pode ser mortal. É possível que a substância seja traficada para intensificar o efeito de drogas como ecstasy e cocaína", informou a PF.

O fentanil foi introduzido na década de 1960, em suas diversas formas (comprimidos, adesivos, injeções), e usado como anestésico para aliviar dores agudas de cirurgias ou problemas de saúde com dores crônicas.

"Uma vez que o fentanil entra no cérebro, ele facilita a liberação de dopamina, anulando a dor, dando ao usuário um disparo da sensação de prazer, de calma e a redução da ansiedade. Essa sensação é o que torna o fentanil tão viciante. No entanto, outro de seus efeitos no cérebro — e é isso que o torna letal — é que ele faz com que a pessoa pare de respirar e morra quando a oxigenação se reduz perigosamente no corpo, antes mesmo das pessoas se deem conta de alguma alteração", apontou a corporação.

