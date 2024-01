Fentanil: entenda os riscos da droga que causou 'overdose coletiva' em músico, DJ e artista visual

A- A+

O músico Jose "Luis" Vasquez, a artista visual Simone Ling e o DJ John "Juan" Mendez foram encontrados mortos em um apartamento em Los Angeles, na última quinta-feira (18). A suspeita é que os três tenham sido vítimas de uma overdose de fentanil, o analgésico opioide sintético mais potente disponível para uso em tratamentos médicos. A substância é cerca de 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína.

Na prática médica, ele é indicado para anestesia em alguns tipos de cirurgia, como para pacientes submetidos a cirurgia cardíaca ou com função cardíaca deficiente; e como analgésico para tratamento da dor quando outros medicamentos para dor foram ineficazes ou não podem ser usados.

Nestes casos, o fentanil é considerado um medicamento seguro e eficaz. Sua administração pode ocorrer como uma injeção, adesivo, pastilha, comprimidos dissolvíveis ou sublinguais e spray nasal. Por outro lado, a droga é incrivelmente potentes tornando overdoses acidentais e mortes cada vez mais comuns, diante do uso ilegal da substância.

Ao LA Times, o capitão Raul Jovel, chefe da Divisão Central da Polícia de Los Angeles, lamentou a ocorrência. Ele afirmou que o departamento chega a apurar cinco mortes por overdose por dia.

— É muito triste para suas famílias — disse ele. — Esta é uma questão social.

O fentanil é um medicamento opioide e, tal como acontece com outros medicamentos da mesma classe, ele atua diretamente no sistema nervoso central, interrompendo a forma como os nervos sinalizam a dor entre o cérebro e o corpo.

Além disso, ele também afeta as emoções. Isto provoca sensações de bem-estar e relaxamento. No entanto, com o tempo, o cérebro se adapta e o corpo desenvolve tolerância à substância, aumentando o risco de vício e overdose.

"Overdose coletiva"

Foi o acionamento da mulher de Vasquez, naquele dia, que levou policiais até o local onde os corpos foram encontrados. Ela pediu que agentes checassem se o marido estava bem. John Mendez e Simone Ling eram casados e viviam no local, onde foram encontrados objetos ligados ao consumo de drogas.

Os itens foram apreendidos para a investigação do caso, e, segundo o Departamento de Exame Médico do Condado de Los Angeles, a confirmação da causa da morte ainda deve levar de 3 a 6 meses.

A mulher do roqueiro Vasquez, força criativa por trás do projeto Soft Moon, usou as redes sociais para se despedir do marido. Pelo Instagram, ela confirmou que o marido, a quem classificou como “luz da minha vida”, havia partido. Ela ressaltou que não tinha forças para citar as razões pelas quais amava o roqueiro.

“Tudo dói. Eu vim aqui para agradecer vocês pelo amor e pelo apoio que estão nos mostrando. Não consigo falar muito mais. Eu só queria que vocês soubessem o quanto ele se importava com vocês”, afirmou Marion, em mensagem dirigida aos fãs do projeto Soft Moon.

"Droga zumbi"

Nos Estados Unidos e no Canadá, o uso é tão frequente que desencadeou uma crise conhecida como “epidemia dos opioides”, que acumula mais de 500 mil mortos nos últimos 20 anos. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de doenças dos EUA (CDC), somente em 2021, foram aproximadamente 106 mil mortes por overdose no geral no país, destas, cerca de 67% (71 mil) foram associadas ao fentanil. Em 2022, o número subiu e o país bateu recorde de óbitos por uso excessivo de drogas, totalizando 109.680.

Além disso, as overdoses por fentanil crescem em ritmo acelerado. Enquanto, considerando todas as causas, os eventos dobraram de 2015 para 2021, aqueles ligados ao opioide sintético cresceram 7,5 vezes. Isso fez com que as overdoses tornassem-se a principal causa de morte evitável entre pessoas de 18 a 45 anos nos EUA, acima de suicídio, acidentes de trânsito e violência armada.

O fentanil pode ser utilizado de diversa formas: inalado, tomado em formato de comprimido, injetado, entre outras. Além disso, é recorrentemente misturado com outros opioides e outras drogas, como a cocaína. Nos EUA, tem se disseminado inclusive o uso da substância misturada à xilazina, um sedativo potente para cavalos, em uma combinação que ficou conhecida como “tranq” e “droga zumbi”, o que preocupa ainda mais os médicos.

Um vídeo que mostra o impacto das drogas na Filadélfia, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais esta semana. Embora as imagens não indiquem exatamente o local em que o registro foi feito, o bairro de Kensington é famoso por ser um mercado de drogas a céu aberto, e a região enfrenta uma “epidemia” de fentanil e xilazina.

Veja também

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO Autoridades do Hamas em Gaza dizem que Israel matou 20 pessoas que aguardavam ajuda humanitária