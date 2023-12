A- A+

droga Fentanil: os efeitos e os riscos da droga 50 vezes mais potente que a heroína Opioide atua diretamente no sistema nervoso central, interrompendo a forma como os nervos sinalizam a dor entre o cérebro e o corpo

O fentanil é o analgésico opioide sintético mais potente disponível para uso em tratamento médico disponível atualmente. Ele é cerca de 100 vezes mais potente que a morfina e 50 vezes mais potente que a heroína.

Na prática médica, ele é indicado para anestesia em alguns tipos de cirurgia, como para pacientes submetidos a cirurgia cardíaca ou com função cardíaca deficiente; e como analgésico para tratamento da dor quando outros medicamentos para dor foram ineficazes ou não podem ser usados.

Nestes casos, o fentanil é considerado um medicamento seguro e eficaz. Sua administração pode ocorrer como uma injeção, adesivo, pastilha, comprimidos dissolvíveis ou sublinguais e spray nasal.

Por outro lado, a droga é incrivelmente potente fazendo com que overdoses acidentais e mortes são cada vez mais comuns.

O fentanil é um medicamento opioide e, tal como acontece com outros medicamentos da mesma classe, ele atua diretamente no sistema nervoso central, interrompendo a forma como os nervos sinalizam a dor entre o cérebro e o corpo.

Além da dor, ele também afeta as emoções. Isto provoca sensações de bem-estar e relaxamento, além de aliviar a dor. O problema é que, com o tempo, o cérebro se adapta e as pessoas desenvolvem tolerância à substância, o que aumenta o risco de vício e overdose.

Veja também

Acidente Idoso morre e duas pessoas ficam feridas após carro capotar na BR-232