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Espiritismo FEP promove 35ª Mostra Espírita a partir desta sexta-feira (18) O evento será realizado até domingo (20), nas dependências da Federação Espírita Pernambucana, no bairro do Espinheiro, no Recife

A 35ª edição da Mostra Espírita começa nesta sexta-feira (18), no Recife, com o tema “O amor e a paz: a mensagem de Jesus à luz da Doutrina Espírita”. Promovido pela Federação Espírita Pernambucana (FEP), o evento segue até domingo (20), com palestras, apresentações artísticas e atividades voltadas para diferentes faixas etárias.

Ainda há ingressos disponíveis, que podem ser adquiridos na Livraria Léon Denis, no bairro Espinheiro, ou pela plataforma Sympla.

A programação reúne os expositores Eden Lemos (RN), Francisco Ferraz (DF), Miriam Dusi (DF), Severino Celestino (PB) e Wilson Gomes (PE). As palestras terão intérpretes de Libras, ampliando a acessibilidade do evento.

Entre as atrações estão apresentações de grupos de teatro, dança, música e corais ligados à FEP e a outras instituições espíritas. A edição deste ano também terá o “Espaço Imersivo”, com atividades sensoriais organizadas pela Coordenação de Artes da FEP, voltadas à serenidade, reflexão e paz.

A organização também mantém ações de sustentabilidade, com incentivo ao uso de copos ecológicos e utilização de balões biodegradáveis na decoração.

Programação paralela

No sábado (19), das 8h15 às 17h15, será realizada a Mostrinha Espírita, voltada para crianças de 5 a 11 anos, com atividades lúdicas relacionadas ao tema do evento.

Também no sábado, das 13h30 às 20h, acontece a Mostra Jovem, destinada ao público de 12 a 25 anos. A programação inclui oficinas e um bate-papo com Miriam Dusi sobre o tema central da Mostra.

Estrutura

O estacionamento da FEP não estará disponível durante os três dias do evento. Em parceria com o Colégio Saber Viver, a organização disponibilizará gratuitamente os estacionamentos das unidades da escola na Avenida João de Barros e na Rua do Espinheiro, nos dias 19 e 20, por ordem de chegada. O pátio da instituição também contará com barracas de alimentação e artesanato.

Perfil dos expositores

Eden Lemos (RN) – Evangelizador desde os 15 anos, é 1º secretário da Federação Espírita do Rio Grande do Norte (FERN) e diretor estadual da Área de Infância e Juventude (AIJ) da FERN.

Francisco Ferraz (DF) – Trabalhador do Centro de Estudos Espíritas Fraternidade, em Curitiba, membro do Conselho Superior da Federação Espírita Brasileira (FEB), assessor jurídico da FEB e palestrante e escritor. Foi presidente da Federação Espírita do Paraná por dois mandatos.

Miriam Dusi (DF) – Diretora da FEB e responsável pela Coordenação Nacional da Área de Infância e Juventude do Conselho Federativo Nacional. Também integra a Comissão da Área de Infância, Juventude e Família do Conselho Espírita Internacional (CEI) e é escritora.

Severino Celestino (PB) – Professor, pesquisador, escritor e palestrante, com mais de 20 anos de atuação no Espiritismo. É conhecido por estudos sobre línguas antigas, especialmente o hebraico, além da Bíblia e da Doutrina Espírita.

Wilson Gomes (PE) – Voluntário da FEP desde 2017, coordenou o curso Mediunidade: Estudo e Prática entre 2022 e 2025. Atualmente, é diretor do Departamento de Integração Federativa da FEP.

Programação

Sexta-feira (18)

18h20 – Momento artístico no pátio

19h – Momento artístico no auditório

19h30 – Palestra de abertura, com Eden Lemos (RN)

Sábado (19)

8h30 – Momento artístico no auditório

9h – Palestra “Bem-aventurados os pacificadores”, com Francisco Ferraz (DF)

9h45 – Palestra “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”, com Miriam Dusi (DF)

10h30 – Intervalo

11h15 – Interação com os expositores

12h05 – Almoço

14h – Momento artístico

14h30 – Palestra “Misericórdia e perdão: o caminho para a pacificação”, com Severino Celestino (PB)

15h15 – Palestra “Cultura da paz: semear o evangelho de Jesus nos corações”, com Wilson Gomes (PE)

16h – Intervalo

16h35 – Interação com os expositores

Domingo (20)

8h30 – Momento artístico

9h – Palestra “Sede perfeitos: um convite ao amor que conduz à paz”, com Eden Lemos (RN)

9h45 – “A paz e o amor: a proposta do Cristo para a Terra”, com Francisco Ferraz (DF)

10h30 – Intervalo

11h05 – Interação com os expositores

11h55 – Encerramento

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