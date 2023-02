A- A+

Carnaval 2023 Feriadão de Carnaval: confira as lombadas eletrônicas que serão desligadas em rodovias de Pernambuco Esquema começa ao meio-dia desta sexta-feira (17)

Por causa do feriadão do Carnaval, sete trechos de rodovias administradas pelo Governo de Pernambuco terão as lombadas eletrônicas desligadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

As lombadas, informa o órgão, serão desativadas entre 12h desta sexta-feira (17) até 5h da quinta-feira (23).

Serão desligadas as lombadas dos seguintes trechos:

PE-035: Cabo de Santo Agostinho

- km 7.3

- km 7.9

PE-060: Cabo de Santo Agostinho

- km 0.1

- km 2.5

- km 8.42

- km 8.43

PE-60: Ipojuca

- km 16



"A iniciativa, que tem como objetivo facilitar a trafegabilidade das vias nos horários de maior volume de veículos, ainda contará com o apoio das ações de fiscalização de trânsito do DER, parceiros e conveniados", informou o DER-PE.

