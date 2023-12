A- A+

NATAL Feriadão de Natal deve ter aumento de 50% de passageiros no TIP, no Recife Neste ano, são esperados 27.434 passageiros contra 18.300 em 2022

Com os festejos de Natal mais próximos, desta sexta-feira (22) até a próxima terça (26), o Terminal Integrado de Passageiros Prefeito Antônio Farias (TIP) espera 27.434 passageiros. A projeção, feita pela Empresa Pernambucana de Transporte Intermunicipal (EPTI) com dados das empresas rodoviárias, registra um aumento de 50% na movimentação no ponto com relação ao ano passado, quando foram computados 18.300 passageiros, ainda sob efeito da pandemia de Covid-19. O cálculo considera chegadas e partidas.

Para tentar suportar isso e a depender do aumento de viagens, as 13 empresas que operam no TIP devem disponibilizar viagens extras. Os destinos mais procurados em Pernambuco neste Natal são Caruaru, Petrolina e Gravatá. Já para viagens interestaduais, os principais destinos são Salvador (BA), Aracaju (SE) e Fortaleza (CE).

Com o aumento de pessoas circulando no TIP, é necessário que os passageiros sigam as seguintes diretrizes:

Recomenda-se adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;

Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao embarque;

Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço;

Dirigir-se ao embarque com 1h de antecedência para evitar aglomerações em filas;

Apesar da existência dos horários extras, não implica dizer que comprando de última hora a passagem, haverá horário vago breve.

Em caso de embarque de menores, é oferecido transporte gratuito para crianças de até seis anos, desde que o menor esteja acompanhado por seus responsáveis legais e não ocupe lugar nos assentos. Isso vale tanto para viagens intermunicipais como interestaduais.

Para consultar mais informações, como horários, preços e compras de passagens para o TIP, é preciso acessar o site da Socicam.

