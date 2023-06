Feriadão de São João: doze lombadas eletrônicas serão desligadas em Pernambuco; confira a lista

A- A+

Por causa do feriadão de São João e com o objetivo de melhorar a fluidez do trânsito nas rodovias de Pernambuco, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) anunciou o desligamento de 12 lombadas eletrônicas no feriadão.

A desativação começa às 12h desta quinta-feira (22) e segue até 5h da próxima segunda-feira (26).

Segundo o DER-PE, os equipamentos desligados ficam em pontos com maior circulação de veículos durante os festejos juninos.

Serão desligadas as lombadas eletrônicas das rodovias que ligam para o Agreste e os Litorais Sul e Norte.

Ao todo serão desligadas cinco lombadas no Cabo de Santo Agostinho, uma em Ipojuca, duas em Sirinhaém, duas em Itapissuma, uma em Moreno e uma no Curado, no Recife.

Confira a lista:

PE-60

km 0,1, Cabo de Santo Agostinho

km 2,5, Cabo de Santo Agostinho

km 2,5, Cabo de Santo Agostinho

km 8,42, Cabo de Santo Agostinho

km 8,43, Cabo de Santo Agostinho

km 16,63, Ipojuca

km 42,50, Sirinhaém

km 43,00, Sirinhaém

PE-35

km 7,30, Itapissuma

km 7,90, Itapissuma



BR-232

km 24,70, Moreno

km 10,80, Curado

“A BR-232, principal rodovia que leva aos polos juninos no interior do Estado, deverá receber um acréscimo de cerca de 30% no fluxo de veículos em relação aos dias normais, por isso o desligamento das lombadas é crucial para garantir a fluidez no tráfego”, afirma o presidente do DER, Rivaldo Melo.

