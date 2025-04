A- A+

FERIADO Pernambuco: feriadão de Semana Santa e Tiradentes deve levar mais de 150 mil veículos ao Litoral Sul Para melhorar a fluidez, a recomendação é utilizar as pistas automáticas com TAGs

Com o feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, entre os dias 17 e 22 de abril, as rodovias Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico devem registrar um fluxo estimado de 152 mil veículos em direção ao Litoral Sul de Pernambuco.

A previsão é de maior movimentação na quinta-feira (17) e na sexta-feira (18), com concentração de retorno na segunda-feira (21) e terça-feira (22).

Para melhorar a fluidez, a recomendação é utilizar as pistas automáticas com TAGs, que estarão com isenção de mensalidade por 12 meses em uma campanha promocional válida até a Páscoa de 2026.

Durante todo o período, as rodovias contarão com operação especial, reforço no monitoramento, atuação do Centro de Controle Operacional (CCO) e papas-filas nas praças de pedágio.

Rota do Atlântico

O trecho que leva a destinos como Porto de Galinhas e Muro Alto deve concentrar o maior tráfego entre 6h e 20h da quinta (17), com pico a partir das 13h.

Na sexta (18), a movimentação intensa é esperada entre 8h e 12h e das 16h às 18h. Já no sábado (19) e domingo (20), o fluxo deve se manter alto entre 10h e 19h.

Na segunda-feira (21), o retorno de visitantes deve causar tráfego elevado durante todo o dia, especialmente entre 14h e 18h, com previsão de mais de 19 mil veículos circulando pela via. A movimentação segue significativa na terça-feira (22), entre 6h e 17h.

Rota dos Coqueiros

O acesso às praias do Cabo de Santo Agostinho também deve ter aumento no fluxo a partir da quinta-feira (17), com pico entre 6h e 17h. Na sexta (18), o tráfego deve ser cerca de 11% maior que o habitual.

Já no fim de semana e na segunda (21), o trânsito tende a fluir normalmente. Na terça-feira (22), o encerramento do recesso deve provocar um aumento expressivo de veículos entre 5h e 19h.

Caso ocorra qualquer imprevisto, as concessionárias prestam suporte 24 horas por dia, todos os dias da semana, nos seguintes canais de atendimento:

Rota do Atlântico: 0800 031 0009

Rota dos Coqueiros: 0800 281 0281

Veja também