Feriadão de Tiradentes teve mais de 95 mil veículos circulando nas vias pedagiadas do Litoral Sul

Mais de 95 mil veículos circularam nesse feriadão de Tiradentes nas rodovias pedagiadas do Litoral Sul de Pernambuco. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Grupo Monte Rodovias e contemplou o período de sexta (21) a esse domingo (23).



A maior parte dos veículos - 64 mil - circulou pelo Complexo Viário de Suape, gerido pela Rota do Atlântico. Já os cerca de 31 mil foram pelo Sistema Viário do Paiva, administrado pela Rota dos Coqueiros. De acordo com as concessionárias, "não registro de sinistro de trânsito". Mensalmente, a média de circulção na Rota do Atlântico (Suape) é de 400 mil veículos e, na dos Coqueiros, 170 mil veículos.

O balanço apontou 31 solicitações de atendimento, sendo 25 na Rota do Atlântico e 6 na Rota dos Coqueiros, com pedidos voltados, sobretudo, para auxílio mecânico, troca de pneu furado e apoio para pane seca. De acordo com a empresa, o feriadão contou com reforço na fiscalização e monitoramento das vias.

