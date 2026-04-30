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TRANSPORTE Feriadão do Dia do Trabalhador deve movimentar mais de 29 mil passageiros nos terminais de PE Empresas preveem viagens extras e dãorientações para embarque seguro

O feriado do Dia do Trabalhador se apoxima e os mais importantes e movimentados terminais rodoviários de Pernambuco entram em alerta por conta do alto volume de pessoas que é esperado. Entre os dias 30 de abril e 4 de maio de 2026, estima-se que 29.033 pessoas passem pelos terminais do Recife e de Caruaru.

Em Recife, a expectativa é de 21.638 passageiros, enquanto em Caruaru o fluxo deve atingir 7.395 viajantes.

Para dar conta da demanda, as empresas de transporte estão prevendo a oferta de viagens extras, que serão disponibilizadas conforme a procura.

Entre os destinos mais procurados por quem sai do Recife estão cidades do interior como Caruaru, Garanhuns e Gravatá. Já os passageiros que embarcam em Caruaru têm como principais destinos o Recife e Petrolina. Fora do estado, cidades como João Pessoa, Maceió, Salvador e Fortaleza também aparecem entre as mais buscadas.

Com o aumento no número de passageiros, a atenção com a organização da viagem se torna ainda mais importante, especialmente para quem vai viajar com crianças e adolescentes. Assim afirmou o diretor de Planejamento e Terminais da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI) Thiago Edgles.

"É essencial que os pais e responsáveis estejam atentos às regras de embarque de menores para evitar transtornos. O transporte é gratuito para crianças com até seis anos incompletos, desde que acompanhadas por seus responsáveis legais e não ocupem assento. Até os 16 anos, o jovem só pode viajar acompanhado por parentes de até terceiro grau, comprovado por documentação original, ou por um maior de idade autorizado por escrito pelo pai, mãe ou responsável", explicou.

Aos que desejam viajar sozinhos antes dessa idade, é exigida autorização judicial. Ou seja, a partir dos 16 anos, adolescentes podem embarcar desacompanhados, desde que apresentem documento oficial com foto.

A orientação para todos os passageiros é comprar as passagens com antecedência e chegar ao terminal com pelo menos uma hora de antecedência. Também é importante identificar as bagagens e se dirigir à área de embarque entre 30 e 60 minutos antes do horário da viagem, para evitar filas e imprevistos.

Para mais informações referentes a horários e compra de passagens do TIP Recife, basta acessar o site da Socicam, ou entrar em contato com o número (81) 3452-0005. Informações de Caruaru também estão disponíveis no site e através do telefone (81) 3721-1930.

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