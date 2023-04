A- A+

Feriadão do Dia do Trabalhador tem 12 lombadas desligadas em Pernambuco; confira quais Duas delas são na BR-232

Com o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta segunda-feira (1º), o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) irá desligar 12 redutores e controladores eletrônicos de velocidade.





Os equipamentos serão desativados a partir do meio-dia desta sexta-feira (28) e religados às 5h da próxima terça-feira (2).

Confira as lombadas eletrônicas que serão desligadas no feriadão:



Rodovia BR 232, km 24,70, Moreno



Rodovia BR 232, km 10,80, Curado, no Recife



Rodovia PE 60, km 0,1, Cabo de Santo Agostinho



Rodovia PE 60, km 2,5, Cabo de Santo Agostinho



Rodovia PE 60, km 8,42, Cabo de Santo Agostinho



Rodovia PE 60, km 8,43, Cabo de Santo Agostinho



Rodovia PE 60,km 16,63, Ipojuca



Rodovia PE 60, km 42,50, Sirinhaém



Rodovia PE 60, km 43,00, Sirinhaém



Rodovia PE 35, km 7,30, Itapissuma



Rodovia PE 35,km 7,90, Itapissuma.

