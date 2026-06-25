Feriadão de São João registra 59 sinistros e seis mortes em rodovias federais de Pernambuco, diz PRF
Número de óbitos é ligeiramente menor do que o do ano passado, quando sete pessoas morreram em sinistros nas BRs
Balanço da Operação São João 2026 divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (25) indica que as rodovias federais de Pernambuco registraram 59 sinistros durante o feriadão, com 63 feridos e seis mortos.
A operação nas rodovias do estado ocorreu entre a última sexta-feira (19) e essa quarta-feira (24). As estradas registraram grande aumento na circulação de veículos, como as BRs 232 e 428, que levam ao interior, onde há vários polos das festas juninas.
O número de óbitos deste ano, segundo a PRF, é ligeiramente menor do que o do ano passado, quando sete pessoas morreram em sinistros nas BRs do estado.
Em 2025, aliás, a operação coincidiu com o feriado de Corpus Christi e foi realizada entre os dias 18 e 24 de junho, um dia a mais do que este ano. Ao todo, no ano passado, foram atendidos 49 sinistros, com 53 feridos.
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Nos cinco dias da operação de 2026, a PRF fiscalizou 5.329 veículos e 7.034 pessoas, com 3.403 autos de infração emitidos e 331,7 toneladas de excesso de peso registrados.
No total, também foram realizados 4.436 testes com o bafômetro, que resultaram em 120 autos de infração e três condutores detidos sob efeito de álcool.
Para coibir comportamentos arriscados no trânsito, diversas ações foram realizadas pela corporação, com atenção para os locais que concentraram os festejos juninos como a cidade de Caruaru, no Agreste.
Infrações
A principal infração verificada pela PRF foi o excesso de velocidade, com 342 imagens de radar detectadas.
Outras autuações foram emitidas durante a operação, como:
- ultrapassar em local proibido (266);
- transitar pelo acostamento (220);
- não usar cinto de segurança (172);
- falta do capacete (79); e
- ausência da cadeirinha (25).
Além disso, foram emitidas 99 autuações pelo desrespeito à Lei do Descanso e 27 por excesso de peso.
Atividades educativas
As ações educativas realizadas pela PRF alcançaram 3.782 pessoas por meio de ações de fiscalização dirigida no Cinema Rodoviário e com o apoio da Carreta do Cinema PRF, que permanece na Estação Ferroviária de Caruaru até o dia 27 de junho.
As atividades de combate ao crime resultaram em 23,7 kg de maconha apreendidos, dez veículos recuperados e 136 m3 de madeira apreendidos.
Ao todo, foram detidas 36 pessoas por diversos crimes, como tráfico de drogas, uso de documento falso, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo.
Para prevenir colisões graves, foram retirados 104 animais de grande porte das rodovias e prestados auxílios a 146 motoristas que se envolveram em colisões sem vítima ou tiveram problemas durante a viagem. A fiscalização ainda recolheu 247 veículos irregulares ao pátio.