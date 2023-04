PRF intensifica fiscalização nas estradas de Pernambuco neste feriadão de Tiradentes; veja pontos

A- A+

Por conta do feriado de Tiradentes, celebrado nesta sexta-feira (21), e também do fim de semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) está intensificando operações nas estradas de Pernambuco. O objetivo é reduzir acidentes e violência nas vias federais e realizar fiscalizações, além de ações educativas aos motoristas e passageiros.

Equipes da PRF estarão posicionadas em pontos específicos até o domingo. A escolha pela localização dos agentes é feita com base nas estatísticas que mostram onde há mais colisões.

O não uso do cinto de segurança, a falta de capacete e a ausência de dispositivos apropriados para o transporte de crianças estão entre os principais alvos da abordagem de fiscalização. O combate à importunação sexual no transporte coletivo também terá atenção dos agentes.

Mais fluxo

A expectativa é de que seja registrado um aumento no tráfego na BR-101 Norte e Sul, por onde se acessa o litoral do estado. Já na BR-232, a orientação da PRF é de que a atenção seja redobrada ao chegar no Recife, devido às obras de triplicação, que vêm deixando o tráfego em ritmo lento há meses.



Crimes

Ações criminosas nas estradas também serão combatidas pela PRF, a exemplo de tráfico de drogas e armas, e a circulação de veículos roubados ou adulterados. Cumprimentos de mandados de prisão também poderão ser feitos.



Restrições

Para aumentar a fluidez do trânsito, haverá restrição da circulação de alguns veículos de carga no trecho (pista simples) que vai do Km 149 da BR-232, em São Caetano, até o Km 500 da BR-232, em Verdejante.

Caminhões bitrens com dimensões excedentes, caminhões cegonhas e de transporte de veículos e cargas paletizadas devem obedecer à restrição e não trafegar durante o período das 6h às 12h desta sexta-feira (21) e das 16h às 22h do próximo domingo (23).



No ar

O Núcleo de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também integrará a operação do feriadão de Tiradentes, tanto para fazer um patrulhamento quanto para ajudar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no transporte aeromédico.

