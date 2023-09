Feriado: confira o que abre e fecha nos dias 7 e 8 deste mês

A- A+

Celebrado nesta quinta-feira, o feriado do Sete de Setembro altera o funcionamento do comércio e de repartições públicas em Pernambuco. Além da data, que marca a Independência do Brasil, o dia 8 será ponto facultativo no Estado, o que também modifica o esquema dos serviços públicos na sexta-feira.

O ponto facultativo é válido para servidores de repartições públicas e entidades da administração direta e indireta. Dessa forma, órgãos como Detran e Procon estarão fechados para o atendimento à população nos dois dias.

Além do Governo de Pernambuco, a Prefeitura do Recife também decretou a sexta-feira como ponto facultativo. Assim, os órgãos municipais da capital pernambucana também permanecerão fechados para o público. A exceção são os serviços considerados essenciais, como hospitais. Nesses locais o funcionamento não será alterado.

No Banco de Sangue Hemato, localizado na Rua Dom Bosco, no bairro da Boa Vista, o funcionamento será normal durante o dia sete de setembro. O local receberá os doadores das 7h às 18h.

Já o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que funcionará em esquema de plantão judiciário na quinta e sexta-feira, nas comarcas da Capital e do Interior.

No comércio, o funcionamento será facultativo, seguindo a convenção coletiva da categoria. Dessa forma, de acordo com a Câmara de Dirigente Lojistas (CDL Recife), a maioria das lojas do Centro do Recife estará fechada no 7 de Setembro. Nos shoppings centers da Região Metropolitana do Recife, o funcionamento será em horário especial - além dos shoppings citados no Infográfico mais abaixo, o ETC, no bairro dos Aflitos, no Recife, opera das 12h às 18h, e o de Carpina, das 10h às 22h. Os locais voltam a abrir em horário normal no dia seguinte.

Com relação às agências bancárias, o funcionamento estará restrito ao autoatendimento durante o feriado da Independência do Brasil. A orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) é que as contas de consumo como água, energia, telefone, entre outras, que tenham como vencimento o dia sete de setembro, poderão ser pagas sem acréscimo de juros no dia útil seguinte ao feriado. Na sexta-feira as agências bancárias reabrem normalmente para atendimento ao público.



Em virtude do feriado da quinta (7), e do ponto facultativo da sexta (8), definido pelo Governo de Pernambuco, a sede do Detran-PE, no bairro da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, as lojas do shoppings e dos Expressos Cidadão e as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), estarão fechadas na quinta-feira (7), sexta-feira (8) e sábado (9). As atividades voltam ao atendimento normal na segunda-feira (11).

Confira esquema de funcionamento dos estabelecimentos nos dias sete e oito deste mês

Prefeitura do Recife

Neste feriado, repartições da administração direta e indireta da Prefeitura do Recife terão funcionamento alterados, assim como na sexta-feira (8), que será ponto facultativo.

A gestão da cidade disponibilizará a Ciclofaixa de Turismo e Lazer, e o Olha! Recife, com passeios a pé e de bicicleta. O Recife Walking Tour, passeio voltado para quem quer conhecer os principais pontos turísticos e históricos do Bairro do Recife, é outra opção e acontece na sexta.



Edifício sede - Os serviços e o atendimento ao público oferecidos no edifício-sede da Prefeitura e na sede da Reciprev e Saúde Recife não funcionam neste feriado da Independência e na sexta-feira, retomando à normalidade na segunda-feira (11).



Saúde - Nesta quinta-feira e sexta-feira, as vacinas contra Covid-19 e Influenza, HPV (9 a 14 anos) e meningite ACWY conjugada (11 a 14 anos) continuarão sendo disponibilizadas nos centros montados em quatro shoppings da capital. São eles: Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Tacaruna, em Santo Amaro; e Boa Vista, na área central da cidade.

O horário será o mesmo do funcionamento de cada local. A aplicação dos imunizantes também vai acontecer no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, das 8h às 18h. Toda vacinação nestes locais poderá ser realizada por demanda espontânea.

Já os centros de testagem para Covid-19 estarão funcionando na Unidade Básica Tradicional (UBT) José Dustan, na Iputinga; no Centro de Saúde Professor Mário Ramos, em Casa Amarela; e no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, das 8h às 17h. Os atendimentos podem ser realizados por demanda espontânea ou também por agendamento via Conecta Recife.

O Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha (HMR), no Curado, estará com seus serviços ambulatoriais suspensos durante o feriadão, mas continuará realizando partos de risco habitual e de alto risco, além de emergências ginecológicas e obstétricas. O Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos, localizado em um anexo do HMR, também estará realizando atendimento multiprofissional voltado para as vítimas de agressões.

Os serviços de urgência, emergência e internação permanecem 24 horas nas policlínicas Agamenon Magalhães, em Afogados, e Amaury Coutinho, na Campina do Barreto; e nas policlínicas e maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Arnaldo Marques (Ibura), assim como nos hospitais pediátricos Maria Cravo Gama, em Afogados, e Helena Moura, na Tamarineira, porém com fechamento dos ambulatórios.

Para a vacinação antirrábica e antitetânica, a Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, funcionará das 7h às 17h. O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento a chamados, por meio dos telefones 3355-7705 ou 3355-7712.



Cultura - Neste feriado da independência, o Paço do Frevo abrirá para visitação, de quinta a domingo (10), com sua exposição permanente sobre o ritmo que é patrimônio cultural da humanidade e do Brasil.



Também de quinta a domingo, o MAMAM será palco para quatro sessões do espetáculo Apenas o Fim do Mundo, do Grupo Magiluth, que fica em cartaz até o próximo dia 17 de setembro. No Teatro do Parque, o feriado será cinematográfico, com a programação da 27º edição do Festival Cine PE, que encerra no sábado (9).



Os teatros Luiz Mendonça e Barreto Júnior terão programação de sexta (8) a domingo. O Teatro de Santa Isabel, além dos memoriais Luiz Gonzaga, Chico Science, Casa do Carnaval, do Centro de Design e do Museu de Arte Popular funcionarão normalmente no sábado e domingo.



O Museu da Cidade funciona de sexta a domingo, com visitação à exposição "MCR - 40 Anos em Movimento". A mostra convida o público a fazer um passeio pela história do Recife por meio do acervo do museu. O Museu Murillo La Greca abrirá no sábado.



Mulher - Os equipamentos da Secretaria da Mulher do Recife e o Centro Municipal Júlia Santiago, no Pina, estarão fechados nesta quinta e sexta-feira. A exceção é o Centro de Referência Clarice Lispector, localizado na rua Dr. Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro, que funciona de domingo a domingo, 24h por dia e o Serviço Especializado Regionalizado Clarice Lispector, localizado na Avenida Recife, 3585, no bairro do IPSEP, que funciona das 7h às 19h, de segunda a domingo.



A secretaria conta, ainda, com um disk orientação, o Liga, Mulher, que funciona de domingo a domingo, das 7h às 19h, no número 0800 281 0107. O Centro de Referência também oferece um canal de acolhimento para mulheres via WhatsApp, pelo número (81) 99488-6138.



Turismo e lazer – Neste, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará disponível das 7h às 16h. Além desta data, o percurso estará montado normalmente no domingo (10). O Olha! Recife também estará acontecendo, com passeios a pé e de bicicleta. Para participar, basta acessar o site www.olharecife.com.br e garantir a inscrição.

Na sexta-feira (8), às 9h30, acontece o roteiro fixo Recife Walking Tour, passeio pensado para quem quer conhecer o centro do Recife e os principais pontos turísticos e históricos do Recife Antigo. A saída acontece da Praça do Arsenal, levando os turistas pela rua do Bom Jesus, avenida Rio Branco, pontes da capital e museus do pátio de São Pedro e outros pontos turísticos. Os parques da cidade estarão abertos normalmente.



Assistência social e direitos humanos - Nesta quinta-feira (7) e sexta-feira (8), não funcionarão os atendimentos realizados nos CRAS e CREAS, na Central de Cadastro Único e nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro POP). Também não funcionarão o Centro de Referência em Cidadania LGBTI+ e o Centro de Referência em Direitos Humanos Margarida Alves.



As exceções são o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as casas de acolhimento institucional e as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (Seas), que estarão de plantão. O Restaurante Popular Josué de Castro, no bairro de São José, e o Naíde Teodósio, em Santo Amaro, permanecem com a oferta de refeições gratuitas para a população em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.



O Projeto Praia sem Barreiras acontece normalmente na sexta-feira (8), sábado (9) e domingo (10). O banho de mar assistido com cadeiras anfíbias para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida acontece na Praia de Boa Viagem, na altura da Rua Bruno Veloso, próximo ao posto 7, a partir das 8h.



Trânsito - Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na quinta-feira (7) e sexta-feira (8).

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

A sede da Autarquia fica na Avenida Cruz Cabugá, nº 304, no bairro de Santo Amaro, e o atendimento presencial à população volta a funcionar normalmente na segunda-feira (11), das 8h até as 13h, por meio de agendamento prévio no site cttu.recife.pe.gov.br.



Compaz - A rede Compaz e a rede de Bibliotecas pela Paz fecham na quinta (7) e sexta-feira (8), reabrindo normalmente no final de semana, das 8h às 12h.

Compesa - Todas as 156 lojas de atendimento, inclusive as que funcionam nas unidades dos Expresso Cidadão, estarão fechadas na quinta (7) e sexta (8). O expediente será retomado no sábado (9). No entanto, os serviços essenciais serão mantidos com equipes de plantão para atuar em situações emergenciais.



Hospital Veterinário - Nesta quinta-feira, em decorrência do feriado nacional de 7 de setembro, o Hospital Veterinário do Recife funciona em horário diferenciado, das 7h às 13h, apenas para emergências. O mesmo acontece no final de semana (dias 9 e 10), estando disponível para a população para casos de emergências, das 7h às 13h. Na sexta-feira (8), no entanto, o equipamento estará aberto normalmente das 7h às 18h.



Esportes - As 27 unidades da Academia Recife estarão fechadas nesta quinta e sexta-feira. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) suspende as atividades nos dois dias – pelo feriado e preparação para a realização da final do CBLOL 2023, no sábado (9).



Agências de emprego, escolas profissionalizantes e sala do empreendedorismo - Em razão do feriadão da Independência, as Escolas Profissionalizantes da Prefeitura do Recife não funcionarão na quinta (7) e sexta-feira (8). O retorno das aulas ocorre na próxima segunda-feira (11) de acordo com os horários dos cursos. Pelo mesmo motivo, as Agências de Emprego e Salas do Empreendedorismo também não terão atendimentos no período, retomando as atividades na segunda-feira a partir das 8h às 17h.



Os serviços da Agência e da Sala estão presentes no edifício sede da Prefeitura do Recife (no Bairro do Recife) e nos Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Dom Helder Câmara (Coque) e Ariano Suassuna (Cordeiro).



Mercados e feiras - Nesta quinta-feira (7), os mercados públicos e feiras do Recife funcionam em horário diferenciado, das 6h às 12h. A mudança ocorre devido ao feriado da Independência do Brasil, que é celebrado no dia sete de setembro. A partir da sexta-feira (8), os equipamentos públicos voltam a operar em horário normal, das 6h às 18h.



Procon Recife - De 4 a 8 de setembro, os serviços presenciais do Procon Recife, no bairro da Boa Vista, estarão suspensos devido à mudança do local da sede do órgão.



Nesse período, o consumidor pode registrar sua reclamação ou denúncia de forma online pelo Whatsapp (81) 3355 3286 ou pelo site procon.recife.pe.gov.br. Denúncias também podem ser realizadas pelo e-mail [email protected]



O Procon Recife ainda informa que a partir do dia 11, o atendimento já passa a ser realizado no novo endereço, na Rua do Imperador, 419, bairro de Santo Antônio, das 8h às 13h.



Meio ambiente - O Jardim Botânico do Recife (JBR), equipamento ambiental ligado à Prefeitura, abre as portas nesta quinta-feira (7), feriado nacional da Independência do Brasil, e sexta-feira (8).

Os visitantes poderão conferir as belezas naturais da fauna e flora da Mata Atlântica passeando pela reserva que funciona das 09h às 15h, com entrada gratuita. Nestes dias, o espaço não estará com monitoria, nem visitas guiadas.

O Econúcleo do Parque da Jaqueira, na Zona Norte, não estará funcionando na quinta (7) e sexta-feira (8). O local volta a oferecer atividades ambientais no sábado (9) e no domingo (10), das 9h às 16h.

