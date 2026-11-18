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FERIADO Feriado da Consciência Negra deve movimentar mais de 25 mil passageiros nos terminais de Pernambuco Fluxo está previsto entre quinta (19) e domingo (22), com o Terminal Rodoviário do Recife concentrando a maior demanda

Mais de 25 mil passageiros devem circular pelos seis principais terminais rodoviários de Pernambuco durante o feriado do Dia de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20).

A estimativa é de 25.498 pessoas entre quinta-feira (19) e domingo (22), segundo levantamento da Socicam, empresa responsável pela administração dos equipamentos.

O Terminal Integrado de Passageiros (TIP), no Recife, deve concentrar a maior movimentação, com previsão de 14.840 passageiros. As 14 empresas que operam no local poderão disponibilizar viagens extras conforme a demanda.

Entre os destinos intermunicipais mais procurados estão Caruaru, Bezerros, Bonito, Garanhuns e Gravatá. Já nas viagens interestaduais, João Pessoa, Campina Grande, Maceió, Fortaleza e Salvador aparecem entre os principais destinos.

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Em Caruaru, a previsão é de 4.973 passageiros, com maior procura por viagens para Recife, Garanhuns, Maceió, Aracaju e Salvador.

Já em Petrolina, são esperadas 2.677 pessoas, principalmente em deslocamentos para Recife e Salvador.

O terminal de Garanhuns deve receber cerca de 1.047 passageiros. As rotas mais procuradas incluem Recife, Caruaru, Campina Grande, Fortaleza, Aracaju e Salvador.

Em Arcoverde, a estimativa é de 994 passageiros, com viagens para Recife, Caruaru, Petrolina, Campina Grande, Aracaju, Salvador e Fortaleza. Já em Serra Talhada, a previsão é de 967 pessoas, com destaque para as ligações com a Região Metropolitana do Recife e outras capitais nordestinas.

Até o momento, as empresas que operam nos terminais de Arcoverde, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada não têm viagens extras programadas antecipadamente.

O diretor de Planejamento e Terminais da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI), Thiago Sobral, orienta os passageiros a comprar as passagens com antecedência e observar os horários de apresentação nos terminais.

“Reforçamos que a compra antecipada de bilhetes e a atenção aos horários de apresentação nos terminais são fundamentais para evitar transtornos, especialmente em períodos de feriados prolongados como o da Consciência Negra”, disse o diretor.

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