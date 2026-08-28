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INDEPENDÊNCIA Feriado de 7 de Setembro será marcado por desfile cívico-militar na Zona Sul do Recife; saiba mais Celebração dos 204 anos da Independência do Brasil será realizada na Avenida Mascarenhas de Moraes e reúne Forças Armadas, órgãos de segurança, estudantes e representantes da sociedade

O tradicional Desfile Cívico-Militar do Recife será realizado em 7 de setembro no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

A solenidade, que tem a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes como palco, comemora os 204 anos da Independência do Brasil.

O início do desfile está marcado para 8h, tem acesso gratuito e será aberto ao público.. Haverá participação de militares, estudantes, instituições civis e representantes de diferentes segmentos da sociedade.

A cerimônia será presidida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e conta com a presença de autoridades civis e militares.

A programação reunirá integrantes das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e dos órgãos de segurança pública, além de estabelecimentos de ensino, associações e outras instituições civis.

Famílias, crianças e pessoas de diferentes gerações acompanham a passagem das tropas, viaturas e instituições participantes em uma manhã dedicada ao civismo e à integração com a população.

A celebração também busca preservar a tradição do 7 de Setembro e aproximar a sociedade das instituições que participam da solenidade.

A data é marcada pela valorização da história do Brasil e por referências a princípios como patriotismo, cidadania, respeito às instituições e união.

Serviço:

Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro

Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes – Imbiribeira, Recife

Data: Segunda-feira, 7 de setembro

Horário: 8h

Acesso: Totalmente gratuito e aberto ao público

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