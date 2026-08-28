Feriado de 7 de Setembro será marcado por desfile cívico-militar na Zona Sul do Recife; saiba mais
Celebração dos 204 anos da Independência do Brasil será realizada na Avenida Mascarenhas de Moraes e reúne Forças Armadas, órgãos de segurança, estudantes e representantes da sociedade
O tradicional Desfile Cívico-Militar do Recife será realizado em 7 de setembro no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.
A solenidade, que tem a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes como palco, comemora os 204 anos da Independência do Brasil.
O início do desfile está marcado para 8h, tem acesso gratuito e será aberto ao público.. Haverá participação de militares, estudantes, instituições civis e representantes de diferentes segmentos da sociedade.
A cerimônia será presidida pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e conta com a presença de autoridades civis e militares.
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A programação reunirá integrantes das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e dos órgãos de segurança pública, além de estabelecimentos de ensino, associações e outras instituições civis.
Famílias, crianças e pessoas de diferentes gerações acompanham a passagem das tropas, viaturas e instituições participantes em uma manhã dedicada ao civismo e à integração com a população.
A celebração também busca preservar a tradição do 7 de Setembro e aproximar a sociedade das instituições que participam da solenidade.
A data é marcada pela valorização da história do Brasil e por referências a princípios como patriotismo, cidadania, respeito às instituições e união.
Serviço:
Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro
- Local: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes – Imbiribeira, Recife
- Data: Segunda-feira, 7 de setembro
- Horário: 8h
- Acesso: Totalmente gratuito e aberto ao público