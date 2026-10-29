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Feriadão Feriado de Finados: Veja orientações para viajar em segurança nas estradas Vai pegar a estrada no feriadão? Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Finados 2026 e faz recomendações para motoristas a fim de coibir comportamentos imprudentes e tornar trânsito mais seguro

As estradas que levam ao litoral e ao interior de Pernambuco devem receber grande movimentação de veículos a partir de hoje, quando muitas pessoas viajam para curtir o feriadão. Para coibir comportamentos imprudentes e reforçar a segurança viária, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início hoje à Operação Finados 2026. A iniciativa segue até segunda-feira e busca reduzir a violência no trânsito a partir de um reforço na fiscalização e nas ações educativas.

Segundo a PRF-PE, a tendência é de que haja um aumento na movimentação de veículos na BR-101, que leva ao Litoral de Pernambuco, e nas BRs-232, 407 e 428, que dão acesso ao interior do estado.

A fiscalização será direcionada para coibir infrações graves, como as ultrapassagens indevidas, que podem ocasionar colisões frontais. De acordo com a corporação, entre janeiro a setembro deste ano foram registradas 175 colisões frontais nas rodovias federais de Pernambuco, que deixaram 175 feridos e 69 mortes. Já no mesmo período do ano anterior, foram atendidos 183 colisões desse tipo, com 260 feridos e 67 mortes.

A fiscalização das ultrapassagens indevidas resultou em 7.361 autuações, principalmente por ultrapassar pela contramão sobre a linha amarela contínua e por ultrapassar pelo acostamento. A PRF orienta que, antes de inciar uma ultrapassagem, o condutor deve sinalizar, verificar se o local é permitido, se o veículo que vem atrás não iniciou essa manobra e ainda se há espaço e potência no veículo suficientes para não colocar em risco a segurança do trânsito.

As ações de combate ao crime também serão intensificadas ao longo da operação para reforçar a segurança nas rodovias e alertar motoristas e passageiros sobre cuidados que preservam vidas. O Núcleo de Operações Aéreas da PRF, que atua em conjunto com o Samu Metropolitano Recife, estarão de prontidão para realizar resgates aeromédicos e acompanhar a operação.

Lombadas

As lombadas eletrônicas e os painéis informativos da PE-60 e da BR-232, no trecho entre o Recife e o entroncamento com a BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, serão desligados durante o feriadão de Finados. A informação foi divulgada pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) e vale para os dois sentidos das rodovias: capital-interior e interior-capital.

O desligamento terá início ao meio-dia de hoje e seguirá até as 5h da terça-feira, pós-feriado, quando os equipamentos voltarão a funcionar.

Confira as recomendações da PRF

Faça uma revisão prévia do veículo

Mantenha uma distância segura no trânsito

Verifique a validade da sua documentação

Jamais misture bebida e direção

Em caso de emergência em rodovia federal, ligue 191

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