LAZER Feriado de marés altas pela manhã alerta para cuidados com banho de mar seguro, diz Cemit Período será de "marés mortas", quando as baixas são próximas das altas

O feriado de Finados, celebrado nesta quinta-feira (2), terá dias com marés altas pela manhã no litoral pernambucano, o que desperta a atenção para os cuidados com banho de mar seguro. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões (Cemit), o período será de marés mortas ou marés de quadratura, quando as variações dos níveis de água do mar são menos aparentes.

No período, que será feriadão para alguns trabalhadores, o pico de amplitude das marés cheias será de 1,6 m a 2,0 m; as baixas ficarão entre 0,5 m e 1,0 m.

"As marés são alterações periódicas na altura da superfície do oceano, sendo influenciadas pela Lua e o Sol. Luas Crescente e Minguante exercem menor atração gravitacional sobre as massas de água do Planeta Terra, com menor oscilação do nível da água do mar", explica a gerente geral de Áreas Costeiras da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE) e secretária executiva do Cemit, Danise Alves.

Apesar do início da Lua Nova no domingo (5), as condições de marés ficarão similares. Por isso, ter atenção é fundamental, já que, em marés mortas, o nível da água não diminui o bastante para formar piscinas naturais em locais abrigados pelos recifes.

Nesses casos, alerta a Semas-PE, as águas recobrem os recifes, podendo facilitar a aproximação dos tubarões em áreas mais rasas. É preciso, portanto, ter consciência dos riscos ao se arriscar em tomar banho de mar.

O Cemit orienta que a população evite o banho de mar nas seguintes condições:

• Em áreas com placas de advertência de riscos de incidentes com tubarões.

• Em áreas sem proteção dos recifes, sem formação de piscinas naturais.

• Nos horários iniciais da manhã ou final da tarde, pois os tubarões são mais ativos nesses períodos crepusculares.

• Se estiver com algum tipo de ferida ou sangramento, pois fluidos sanguíneos podem ativar o olfato dos animais.

• Durante períodos chuvosos, que aumentam a turbidez da água, fazendo com que os animais não diferenciem bem suas presas naturais dos seres humanos.

• Em locais próximos às desembocaduras de rios, pois os rios deságuam grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica no mar que, além de deixar a água turva, tende a atrair animais marinhos que podem oferecer riscos de incidentes.

• Durante as marés altas, especialmente nas luas nova e cheia.

• Se tiver consumido bebida alcoólica.

• Se estiver sozinho(a).

• Se possuir objetivos brilhantes ou chamativos, que podem aguçar os sentidos dos animais.

Horários das marés durante o feriadão

2/11 (quinta-feira)

00h26 – 0.5 m

06h38 – 2.0 m

12h39 – 0.7 m

18h51 – 2.0 m

3/11 (sexta-feira)

01h17 – 0.6 m

07h28 – 1.8 m

13h30 – 0.9 m

19h47 – 1.8 m

4/11 (sábado)

02h26 – 0.8 m

08h36 – 1.6 m

14h45 – 1.0 m

20h58 – 1.7 m

5/11 (domingo)

03h56 – 0.9 m

10h00 – 1.6 m

16h23 – 1.0 m

22h23 – 1.7 m

