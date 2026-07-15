Nossa Senhora do Carmo: confira o que abre e o que fecha no Recife durante o feriado
Capital pernambucana contará com funcionamento especial nesta quinta (16) e sexta (17)
Quem planeja fazer compras ou resolver pendências no Recife nesta quinta-feira (16) deve ficar atento às mudanças.
Devido ao feriado municipal de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade, alguns serviços municipais terão o horário de funcionamento alterado na quinta (16) e sexta-feira (17).
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Por ser uma celebração municipal restrita ao Recife, as cidades vizinhas - como Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Igarassu e Moreno - seguem com suas atividades comerciais e de serviço em seus horários habituais.
Dentro dos limites recifenses, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), o comércio de rua no Centro e nos bairros interrompe as suas atividades na quinta-feira, enquanto os shoppings centers adotam horários especiais.
O poder público também reorganiza a sua estrutura: serviços buracráticos e administrativos estão suspensos no feriado e no ponto facultativo, na sexta-feira, ao passo que os serviços indispensáveis, como a rede de saúde, os plantões de proteção social e as equipes de limpeza urbana seguem funcionando.
Confira o que abre e fecha no Recife durante o feriado:
Comércio
Centro e bairros do Recife - fechados apenas no feriado (16)
Shoppings
Recife (horário reduzido apenas no feriado)
Shopping Recife - das 12h às 21h
RioMar Recife - das 12h às 21h
Shopping Boa Vista - das 11h às 19h
Shopping Tacaruna - das 12h às 21h
Plaza Shopping - das 12h às 21h
Shopping ETC - das 12h às 18h
Shopping de Afogados - das 9h às 18h
Shoppings da Região Metropolitana seguem com horário de funcionamento normal:
Olinda
Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h
Paulista
Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h
Camaragibe
Camará Shopping - das 10h às 22h
Jaboatão dos Guararapes
Shopping Guararapes - das 9h às 22h
Cabo de Santo Agostinho
Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h
Igarassu
Shopping Igarassu - das 9h às 21h
Moreno
Recife Outlet - das 9h às 21h
Serviços Públicos no Recife
Saúde
Urgências 24h
Funcionam sem interrupção as Policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); Maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Arnaldo Marques (Ibura) e Bandeira Filho (Afogados); Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira) e Hospital da Mulher (Curado).
Na rede conveniada, atendem o Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e a Fundação Altino Ventura (Boa Vista).
Vacinação nos Shoppings (Influenza e atualização de caderneta)
Quinta-feira (16) - Shopping Boa Vista (11h às 19h), Recife e RioMar (12h às 19h) e Mix Mateus Bongi (8h às 17h).
Sexta-feira (17) - Shopping Boa Vista (11h às 19h) e Shoppings Recife e RioMar (12h às 19h).
Vigilância Ambiental (Zoonoses)
O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, das 8h às 17h, por meio de mensagens ou ligações para o WhatsApp (81) 3355-7712.
Cultura
O museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife, estará de portas abertas, nestas quinta e sexta-feira (16 e 17), das 10h às 16h. Os demais espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife estarão fechados, retomando o expediente no sábado (18).
Esportes
As unidades da Academia Recife estarão fechadas na próxima quinta-feira (16), com retomada do funcionamento normal na sexta (17).
Ciclofaixa
Não haverá Ciclofaixa de Turismo e Lazer na quinta-feira (16). Aos domingos, o serviço segue operando normalmente.
Mercados e feiras
Na quinta (16), as feiras livres e os mercados públicos do Recife funcionarão das 6h às 13h. Após esse horário, os boxes das praças de alimentação poderão estender o atendimento. Na sexta-feira (17), o horário será das 6h às 18h.
Meio ambiente
O Jardim Botânico estará aberto na quinta-feira (16) com atividades da EcoFérias, do programa Brinca Recife. A programação é voltada para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, com inscrições gratuitas no App Conecta Recife.
Compaz
Nesta quinta (16) e sexta-feira (17) de julho, as unidades da Rede Compaz e das Bibliotecas pela Paz estarão fechadas. As atividades retornam normalmente no sábado (18).