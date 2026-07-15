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funcionamento Nossa Senhora do Carmo: confira o que abre e o que fecha no Recife durante o feriado Capital pernambucana contará com funcionamento especial nesta quinta (16) e sexta (17)

Quem planeja fazer compras ou resolver pendências no Recife nesta quinta-feira (16) deve ficar atento às mudanças.



Devido ao feriado municipal de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade, alguns serviços municipais terão o horário de funcionamento alterado na quinta (16) e sexta-feira (17).





Por ser uma celebração municipal restrita ao Recife, as cidades vizinhas - como Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Igarassu e Moreno - seguem com suas atividades comerciais e de serviço em seus horários habituais.



Dentro dos limites recifenses, segundo a Câmara de Dirigentes Logistas (CDL Recife) e o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas), o comércio de rua no Centro e nos bairros interrompe as suas atividades na quinta-feira, enquanto os shoppings centers adotam horários especiais.



O poder público também reorganiza a sua estrutura: serviços buracráticos e administrativos estão suspensos no feriado e no ponto facultativo, na sexta-feira, ao passo que os serviços indispensáveis, como a rede de saúde, os plantões de proteção social e as equipes de limpeza urbana seguem funcionando.



Confira o que abre e fecha no Recife durante o feriado:



Comércio

Centro e bairros do Recife - fechados apenas no feriado (16)



Shoppings

Recife (horário reduzido apenas no feriado)

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h

Shopping Tacaruna - das 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h

Shopping ETC - das 12h às 18h

Shopping de Afogados - das 9h às 18h

Shoppings da Região Metropolitana seguem com horário de funcionamento normal:

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 9h às 22h



Paulista

Paulista North Way Shopping - das 9h às 22h



Camaragibe

Camará Shopping - das 10h às 22h

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - das 9h às 22h



Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h



Igarassu

Shopping Igarassu - das 9h às 21h



Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h



Serviços Públicos no Recife

Saúde

Urgências 24h

Funcionam sem interrupção as Policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); Maternidades Barros Lima (Casa Amarela), Arnaldo Marques (Ibura) e Bandeira Filho (Afogados); Hospital Pediátrico Helena Moura (Tamarineira) e Hospital da Mulher (Curado).



Na rede conveniada, atendem o Hospital Maria Lucinda (Parnamirim) e a Fundação Altino Ventura (Boa Vista).



Vacinação nos Shoppings (Influenza e atualização de caderneta)

Quinta-feira (16) - Shopping Boa Vista (11h às 19h), Recife e RioMar (12h às 19h) e Mix Mateus Bongi (8h às 17h).

Sexta-feira (17) - Shopping Boa Vista (11h às 19h) e Shoppings Recife e RioMar (12h às 19h).



Vigilância Ambiental (Zoonoses)

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, das 8h às 17h, por meio de mensagens ou ligações para o WhatsApp (81) 3355-7712.



Cultura

O museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife, estará de portas abertas, nestas quinta e sexta-feira (16 e 17), das 10h às 16h. Os demais espaços culturais mantidos pela Prefeitura do Recife estarão fechados, retomando o expediente no sábado (18).



Esportes

As unidades da Academia Recife estarão fechadas na próxima quinta-feira (16), com retomada do funcionamento normal na sexta (17).



Ciclofaixa

Não haverá Ciclofaixa de Turismo e Lazer na quinta-feira (16). Aos domingos, o serviço segue operando normalmente.



Mercados e feiras

Na quinta (16), as feiras livres e os mercados públicos do Recife funcionarão das 6h às 13h. Após esse horário, os boxes das praças de alimentação poderão estender o atendimento. Na sexta-feira (17), o horário será das 6h às 18h.



Meio ambiente

O Jardim Botânico estará aberto na quinta-feira (16) com atividades da EcoFérias, do programa Brinca Recife. A programação é voltada para crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, com inscrições gratuitas no App Conecta Recife.



Compaz

Nesta quinta (16) e sexta-feira (17) de julho, as unidades da Rede Compaz e das Bibliotecas pela Paz estarão fechadas. As atividades retornam normalmente no sábado (18).

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