Feriado de São Jorge: quantas calorias pode ter um prato de feijoada?
Mesmo considerada uma vilã para muitas pessoas por conta do alto valor de sódio e gordura saturada, a feijoada é um prato que pode ter muitos valores nutricionais
O Dia de São Jorge — associado a Ogum, nas religiões de matriz africana — é uma celebração da fé, mas também de cultura, gastronomia e tradições ancestrais. A celebração, que surgiu com a Igreja Católica, se tornou um marco da cultura brasileira, sendo até feriado em parte do país, como no Rio de Janeiro.
O prato típico do brasileiro e também desta data (23 de abril) é a feijoada, isso porque o feijão preto é conhecido como “comida de orixá'' e uma das oferendas que podem ser servidas a uma das mais populares entidades: Ogum.
A feijoada de Ogum é uma tradição das religiões de matriz africana como Candomblé e Umbanda. O principal motivo para esse costume é pela relação entre o feijão e o orixá Ogum. Ogum representa proteção e coragem, mas também o trabalho árduo e a agricultura. Assim como a imagem de São Jorge, um santo guerreiro, protetor dos agricultores, soldados e artesãos.
Para agradecer a Ogum, as comidas oferecidas para eles são tipicamente feitas com feijão, um ingrediente abundante, que representa fartura, através de pratos simples, como farofa de feijão-fradinho e a feijoada. Por isso, o prato, ícone da gastronomia e cultura brasileira, é o carro-chefe da celebração religiosa.
Mesmo sendo considerada uma vilã da dieta para muitas pessoas por conta do alto valor de sódio e gordura saturada, a feijoada é um prato que pode ter muitos valores nutricionais. A forma de preparo e a escolha dos ingredientes pode variar, mas a tradicional feijoada é um guisado de feijão preto, com carnes suínas e bovinas, acompanhado de arroz, couve refogada, laranja e farofa.
Leia também
• Feijão: conheça as propriedades do superalimento consumido no feriado de São Jorge
• Fibermaxxing: Conheça mudança na dieta que segundo cientistas pode transformar saúde intestinal
• Feijão e arroz seguem como base principal da alimentação do brasileiro, segundo pesquisa
Uma porção individual de feijoada com acompanhamentos pode ter mais de 750 kcal. Em 100 gramas há 117 kcal, 11,6 g de proteína, 32 mg de cálcio, 105 de fósforo, 278 mg de sódio e 303 mg de potássio.
Entretanto, o prato pode conter proteína, por conta das diferentes carnes utilizadas; fibra presente tanto no feijão como na couve que ajuda no bom funcionamento do intestino; e carboidrato presente no arroz e na farofa.
Quem deve evitar?
Pessoas com hipertensão ou colesterol alto devem observar o tipo de carne utilizada. Carnes muito salgadas ou gordurosas aumentam o teor de sódio e de gordura saturada. Uma alternativa é optar por cortes magros, fazer o dessalgue correto e retirar o excesso de gordura visível.
Pessoas com diabetes também devem tomar cuidado, mesmo que o feijão tenha baixo índice glicêmico e seja rico em fibras, porções exageradas de arroz e farofa podem ser prejudiciais.
E, por último, claro, pessoas que estão de dieta. Segundo especialistas o importante é a quantidade do alimento. Deve-se priorizar itens como o feijão e a couve.
Feijoada de Ogum ou feijoada de São Jorge?
Entre a feijoada de Ogum e a feijoada de São Jorge, as semelhanças vão muito além da data. Na verdade, a origem das duas tradições e celebrações é a mesma. Durante o Brasil colonial, os povos escravizados não podiam cultuar as divindades e orixás de suas religiões originais, como Ogum. Para poder continuar exercendo a sua fé, eles precisaram "transferir" as suas tradições para os santos da Igreja Católica.
São Jorge, o santo guerreiro, era o mais próximo de Ogum por sua história e significado. Assim, em vez de oferecer a comida de santo para Ogum, eles precisaram fazer a mesma oferenda para São Jorge. E com isso começaram a fazer a feijoada de São Jorge. Por causa disso, a receita da feijoada de Ogum e da feijoada de São Jorge é a mesma.