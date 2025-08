A- A+

PERNAMBUCO Feriado em Olinda: saiba o que abre e o que fecha no dia do padroeiro da cidade Olinda celebra o dia do Santíssimo Salvador do Mundo nesta quarta-feira (6)

Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), celebra nesta quarta-feira (6) o dia do seu padroeiro, o Santíssimo Salvador do Mundo. A data é feriado municipal, e serviços terão horários alterados.

A Prefeitura de Olinda afirmou que serviços essenciais vão continuar funcionando. O Shopping Patteo funcionará em horário especial.

Confira o roteiro preparado pelo Portal Folha de Pernambuco e programe-se:

Órgãos da Prefeitura de Olinda

Não terão expediente nesta quarta-feira, bem como as escolas municipais.

Saúde

Serviços de urgência estarão disponíveis com plantão 24 horas no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da PE-15 e de Rio Doce, e no Hospital Tricentenário, em Bairro Novo.

Mercados Públicos

Abrem normalmente, seguindo seus horários habituais, das 6h às 17h.

Coleta de lixo

Funciona com redução para 20% da frota nesta quarta-feira (6).

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

Não haverá ciclofaixa nesta quarta-feira. O retorno está previsto para o domingo (10).

Shopping Patteo Olinda

O Shopping Patteo Olinda funciona em horário especial. Todas as operações (lojas, Alimentação e Lazer) abrem das 12h às 21h.

Cinépolis, Smart Fit, Base Crossfit e serviços do piso L4 funcionam conforme programação própria.

