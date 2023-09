A- A+

FERIADÃO Feriado: PRF promove ações educativas e de fiscalização para evitar acidentes no trânsito A operação se estende por todo o estado, com foco na BR-101, além das BRs 232, 423 e 428

Com o feriadão que inicia nesta quinta-feira (7), quando será comemorado o Dia da Independência do Brasil, e deve se estender por quatro dias, até o próximo domingo (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) preparou um esquema especial para fiscalização e vigilância em todo o estado, com foco na BR-101, além das BRs 232, 423 e 428.

Como o feriado tende a atrair a maioria das pessoas para o litoral do estado rumo às praias, a BR-101, que leva a essas zonas, receberá a maior parte dos esforços da PRF. Em todas as ações da Operação Independência em Pernambuco, como o órgão intitulou, os olhares dos agentes estarão voltados, principalmente, para a embriaguez ao volante e o excesso de velocidade. O controle será feito a partir do aumento das blitzes e rondas policiais.

O órgão também posicionará, durante os quatro dias de feriado, com início à 0h desta quinta, radares fotográficos em pontos críticos das rodovias. O objetivo do uso do equipamento, que é capaz de captar imagens de um veículo a um quilômetro de distância, é identificar motoristas infratores para que a autuação seja feita com eficácia.

Além da vigilância, também serão promovidas ações educativas que buscam sensibilizar motoristas e passageiros sobre a boa conduta no trânsito. Para isso, o órgão faz um alerta especial para que cada um siga o seu papel na promoção de segurança nas rodovias, com um lembrete para a necessidade do uso do cinto de segurança e que os dispositivos para transportar crianças sejam utilizados de forma adequada.

Confira, abaixo, mais algumas dicas da PRF para ações que devem ser tomadas para manutenção de segurança no trânsito:

Verifique a validade da carteira de habilitação e do documento do veículo;

e do documento do veículo; Faça uma revisão dos principais itens antes de seguir viagem;

dos principais itens antes de seguir viagem; Planeje sua viagem e procure viajar fora dos horários de pico ;

; Organize as bagagens de modo adequado para não prejudicar a visão do motorista;

para não prejudicar a visão do motorista; Respeite uma distância segura dos outros veículos e os limites de cada trecho;

dos outros veículos e os limites de cada trecho; Em caso de emergência em rodovia federal, ligue 191.



Veja também

meio ambiente África pede investimentos e reformas financeiras para crescimento verde