Feriado terá pancadas de chuva e tempo parcialmente nublado em Pernambuco

A previsão do tempo para a Região Metropolitana do Recife (RMR) nesta quarta-feira (6) feriado em Pernambuco, Data Magna do Estado, é de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada pela manhã e à noite, com intensidade fraca a moderada. É o que afirma a agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac).



A temperatura máxima na RMR pode chegar a 33° C, com umidade máxima de 100%. Já a mínima deve ser de 25° C, com umidade máxima de 50 %.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que reforça a previsão da Apac, para o feriado são esperadas pancadas de chuva passageiras logo no início do dia. Porém, à noite, são esperadas pancadas de chuvas com intensidade; podendo chegar a moderada. Ou seja, um feriado sem tempo favorável para renovar o bronzeado nas praias da Região Metropolitana do Recife.

A previsão da RMR é a mesma para as Zonas das Matas Norte e Sul, que variam apenas nas expectativas das temperaduras mínimas e máximas. Na Mata Norte, a temperatura deve descer apenas um ponto, atingindo 24° C. Para a Mata Sul, a temperatura máxima prevista é de 34° C, com umidade máxima de 95%, e temperatura mínima de 23° C, com umidade máxima de 40 %.

O Agreste pernambucano tem céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e à noite, com intensidade fraca. Na região, o tempo esfria um pouco mais e a temperatura mínima pode chegar a 20 °C, com ventos moderados.



No Sertão, deve chover rapidamente, de forma isolada no período da tarde e à noite, com intensidade fraca e de forma isolada. A temperatura máxima pode chegar aos 34° C.

No arquipélago de Fernando de Noronha, o tempo fica nublado a parcialmente nublado e conta com pancadas de chuva ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada.

Segundo o Inmet, para a quinta (7) e a sexta-feira (8), são esperados dias mais chuvosos e com volumes de chuva mais expressivos. A expectativa é, inclusive, de que o instituto emita avisos meteorológicos especiais no período.

Confira a previsão completa:

Região Metropolitana

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada pela manhã e à noite, com intensidade fraca a moderada.

Temperatura: Máxima 33° C | Mínima: 25° C

Mata Norte

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada pela manhã e à noite, com intensidade fraca a moderada.

Temperatura: Máxima 33° C | Mínima: 24° C

Mata Sul

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada pela manhã e à noite, com intensidade fraca a moderada.

Temperatura: Máxima 34° C | Mínima: 23° C

Agreste

Parcialmente nublado com pancadas de chuva de forma isolada no período da tarde e à noite, com intensidade fraca.

Temperatura: Máxima 34° C | Mínima: 20° C

Sertão

Parcialmente nublado a claro, com chuva rápida de forma isolada no período da tarde e noite com intensidade fraca.

Temperatura: Máxima 34° C | Mínima: 22° C

Fernando de Noronha

Nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva ao longo do dia com intensidade fraca a moderada.

Temperatura: Máxima 28° C | Mínima: 24° C

