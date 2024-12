A- A+

PRAIAS Feriados de fim de ano e verão: Cemit alerta para cuidados ao aproveitar as praias da RMR O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões alerta a população, mais uma vez, sobre os cuidados necessários para um banho de mar seguro

Com os feriados do Natal e Réveillon e o início oficial do verão, as praias da Região Metropolitana do Recife (RMR) devem receber milhares de visitantes nos próximos dias. Diante deste cenário, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) alerta a população, mais uma vez, sobre os cuidados necessários para um banho de mar seguro.

O solstício de verão é um fenômeno astronômico no Hemisfério Sul, caracterizado por temperaturas mais altas, dias mais longos do ano, maior umidade e chuvas intensas, as conhecidas “tempestades de verão”. Tais condições, junto com as férias escolares, levam mais pessoas às praias para se refrescarem e se divertirem.

Cuidados com o banho de mar no verão

Para favorecer um banho de mar seguro, no entanto, é preciso estar atento aos níveis de maré. Entre os dias 23 e 25 de dezembro, teremos a Lua Minguante.

A gerente geral de Áreas Costeiras e Oceânica da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha (Semas-PE), Danise Alves, explica que este é um período caracterizado pela formação das marés de quadratura, ou marés mortas, com amplitudes entre 0,8 e 1,8 metro.

Isso significa que, nessas condições, as oscilações do nível da água do mar são menores, não sendo propícia a formação de piscinas naturais em alguns trechos da Região Metropolitana do Recife. Portanto, é importante ficar atento aos locais e horários mais adequados.

“As piscinas naturais, ideais para banho seguro, são encontradas em marés mais secas, presentes nas Luas Nova e Cheia, e em praias com formações recifais rasas. Entre os dias 23 e 25 de dezembro, a formação dessas piscinas ocorrerá nas primeiras horas do dia, entre 04h e 06h, voltando a encher em horários com intensa movimentação de banhistas nas praias, entre 10h e 12h, o que requer maior atenção”, ressalta Danise.

Portanto, o ideal é ficar atento e buscar locais onde há formação de piscinas naturais protegidas por recifes. Nos trechos onde o mar é aberto, ou seja, sem proteção dos recifes, é desaconselhável o banho de mar a qualquer hora do dia ou nível da maré. Além disso, é importante ter atenção às correntezas, que podem provocar afogamentos.

O Cemit orienta que se evite o banho de mar nas seguintes condições:

Em áreas com placas de advertência de riscos de incidentes com tubarões;

Em áreas sem proteção dos recifes, sem formação de piscinas naturais;

Nos horários iniciais da manhã ou final da tarde, pois os tubarões são mais ativos nesses períodos crepusculares;

Se estiver com algum tipo de ferida ou sangramento, pois fluidos sanguíneos podem ativar o olfato dos animais;

Durante períodos chuvosos, que aumentam a turbidez da água, fazendo com que os animais não diferenciem bem suas presas naturais de humanos.

Em locais próximos às desembocaduras de rios, pois estes deságuam grandes quantidades de sedimentos e matéria orgânica no mar que, além de deixar a água turva, tende a atrair animais marinhos que podem oferecer riscos de incidentes. Além disso, essas regiões podem ser utilizadas como berçários de algumas espécies de tubarões;

Durante as marés altas, especialmente nas luas cheia e nova;

Se tiver consumido bebida alcoólica;

Se estiver sozinho (a);

Se possui objetivos brilhantes e chamativos, que podem aguçar os sentidos dos animais.

Trechos de Atenção

Um trecho de 33 km, entre a Praia do Farol, em Olinda, até os coqueirais da Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, é considerado um trecho de atenção para banhistas, que devem seguir as orientações dadas pelo comitê. Segundo o Decreto estadual 21.402/1999, nesta área, é proibida a prática de atividades náuticas.

A proibição para banho ocorre em um único ponto, em um trecho de 2,2 km da Praia de Piedade, entre a Igrejinha de Piedade e o Hotel Barramares, localizado ao lado do Hospital da Aeronáutica. Essa proibição foi estabelecida por decreto municipal de Jaboatão dos Guararapes.

Confira os horários das marés durante o feriadão de Natal:

Segunda-feira (23)

04h06 – 0,8m

10h08 – 1,7m

16h28 – 0,9m

22h34 – 1,7m

Terça-feira (24)

05h08 – 0,8m

11h08 – 1,7m

17h34 – 0,9m

23h34 – 1,7m

Quarta-feira (25)

06h02 – 0,8m

12h04 – 1,8m

18h30 – 0,8m

