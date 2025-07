A- A+

EM JULHO Férias com Cidadania: Instituto Tavares Buril celebra 116 anos com ação especial de emissão de RG Vagas serão liberadas sempre às 8h10 das quintas-feiras que antecedem a ação

A ação especial Férias com Cidadania do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) terá início neste sábado (5). Serão disponibilizadas 120 vagas para atendimento de emissão da carteira de identidade para crianças e adolescentes e seus pais.

A iniciativa será realizada em todos os sábados de julho, na sede do IITB, localizada na rua da Aurora, bairro da Boa Vista, na área central do Recife, sempre das 8h às 13h.

A ação Férias com Cidadania celebra os 116 anos de fundação do instituto e tem como objetivo facilitar o acesso à documentação civil básica para o público infantojuvenil durante o período de recesso escolar, além de reforçar o papel do IITB como promotor da cidadania.

As vagas serão liberadas sempre às 8h10 das quintas-feiras que antecedem a ação.

“Mais do que celebrar a história do IITB, queremos marcar essa data com uma ação que fortaleça a cidadania desde cedo. A identidade é um direito fundamental e um passo importante para o exercício da cidadania plena”, destaca o diretor do IITB, o delegado Mauro Cabral.

Emissão de carteira de identidade no Instituto Tavares Buril | Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Como agendar

Para participar da ação Férias com Cidadania, é preciso agendar atendimento pelo site www.pecidadao.pe.gov.br e seguir o passo-a-passo.

Para a emissão do documento, os responsáveis devem apresentar a certidão de nascimento original, e, caso queira acrescentar mais alguma informação, tais como como tipo sanguíneo e CPF, basta levar os documentos originais comprovando os dados.

