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férias Férias de julho: confira opções de lazer para as crianças em Pernambuco Roteiro reúne colônia de férias, oficinas literárias gratuitas, festivais de circo e outras atrações para garantir a diversão de crianças e adolescentes

Com a chegada das férias de julho, o desafio de preencher o tempo livre das crianças ganha um roteiro com várias possibilidades em Pernambuco.



Para além do circuito tradicional, o recesso escolar de 2026 aposta em experiências culturais, oficinas gratuitas e parques temáticos.



Por isso, a Folha de Pernambuco preparou um guia com opções para todas as idades, incluindo fazendinha e pistas de patinação no gelo até contação de histórias na Biblioteca Pública e espetáculos gratuitos. Confira:

Homenagem a Mestre Salu na Rede Compaz

Para quem busca unir o lazer e a valorização da identidade cultural, a rede de Centros Comunitários da Paz (Compaz) do Recife recebe até15 de julho,a turnê gratuita “Salu 80 / Canavial 20 - Herança de um Brincante”.

O projeto, realizado pela Casa da Rabeca, com patrocínio do Banco do Nordeste, homenageia os 80 anos que o saudoso patrimônio vivo Mestre Salustiano teria completado.

Serão seis apresentações com aulas-espetáculos trazendo a trajetória de Salu e a celebração dos 20 anos do grupo Samba no Canavial, comandado por seu filho Pedro Salustiano, misturando maracatu, frevo, cavalo-marinho e caboclinhos.





Confira o cronograma de apresentações gratuitas:

09/07 - Compaz Ariano Suassuna, no bairro do Cordeiro - 15h



10/07 - Compaz Miguel Arraes, na Avenida Caxangá - 18h



13/07 - Compaz Leda Alves, no bairro do Pina - 15h



14/07 - Compaz Paulo Freire, no bairro do Ibura - 19h



15/07 - Compaz Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha - 15h



Shopping Boa Vista

O Shopping Boa Vista, na área central do Recife, ativará o “modo férias” de 17 a 25 de julho, com uma estrutura montada na praça de alimentação da terceira etapa, sempre das 15h às 17h.



As apresentações são totalmente gratuitas, voltadas para toda a família, especialmente crianças de 2 a 8 anos, e contam com sessões de fotos com os personagens após o show.



Confira a programação completa:

17/07 - Patrulha Canina



18/07 - Guerreiras do K-Pop



24/07 - Bolofofos



25/07 - Toy Story



Apresentação com o tema Toy Story. Foto: Divulgação / Férias no Boa



Fazendinha do Plaza

A tradicional Fazendinha do Plaza chega à sua edição comemorativa de 25 anos e em parceria com o Mundo Bita pelo terceiro ano consecutivo.



O evento acontece no piso E4 do Edifício garagem do Shopping Plaza, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, até 2 de agosto, funcionando das 14h às 20h. O espaço conta com a Pracinha do Bita, com cenários instagramáveis gratuitos, e uma praça de alimentação.



O evento disponibiliza abafadores de ruído para empréstimo no balcão de informações, localizado no piso L3.

Evento possui parceria com o Mundo Bita. Foto: Divulgação / Fazendinha do Plaza



Ingressos

Para o acesso à arena principal da fazendinha, os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 na modalidade social (com a entrega de 1 kg de alimento) ou meia-entrada - valor também válido para idosos e acompanhantes de Pessoas com Deficiência (PCD). Já os bebês até 1 ano e 11 meses têm entrada livre.

Para aproveitar os brinquedos individuais, as famílias podem optar por combos promocionais de créditos, no formato "pague R$ 100 e leve R$ 120" ou "pague R$ 80 e leve R$ 100".

Além disso, o evento é inclusivo: no seu primeiro acesso, as crianças PCD têm direito a gratuitidade na entrada principal - passando a pagar meia-entrada a partir da segunda visita - e contam com 50% de desconto em todas as atividades opcionais.



Confira detalhes das atrações:

Fazendinha Baby: Área para bebês de até 1 ano e 11 meses com piscina de bolinhas leve e estímulos sensoriais

Valor: R$ 15 por 10 minutos, com acompanhante gratuito



Casa do Bita: Teatro de fantoches ao vivo com histórias e músicas, com sessões de até 45 minutos diariamente.

Horários: De segunda a sexta, a casa possui sessões de 15h e 17h. Já nos sábados, domingos e feriados os espetáculos serão apresentados de 15h, 16h30 e 18h.

Valor: R$ 40 para a entrada de uma criança e um adulto ou R$ 30 para ingressos avulsos.

Obs: Crianças não podem entrar na atração desacompanhadas.



Atração "casa do Bita". Foto: Divulgação / Fazendinha do Plaza



Caça ao leite na fazendinha: Piscina de bolinhas onde as crianças de 3 a 12 anos procuram garrafas escondidas. Depois de juntar tudo, os mini ajudantes devem correr até a carrocinha e completar a brincadeira.

Valor: R$ 20 por 10 minutos.

Sapo na lagoa: Passeio de pedalinho em formato de sapo na fazendinha do Bita para crianças de até 40 kg.

Valor: R$ 20 por 8 minutos.

Atração "Sapo na lagoa". Foto: Divulgação / Fazendinha do Plaza



Caixa de areia: Espaço lúdico de construção na fazendinha do Bita para crianças entre 2 e 12 anos.

Valor: R$ 20 por 10 minutos.



Na piscina com os Porquinhos: Escalada e escorregador em piscina de bolinhas com dinâmicas para encontrar o rabinho do porquinho e completar o painel, para crianças de 3 a 12 anos.

Valor: R$ 15 por 10 minutos



Oficina de slime: Criação de slime colorido com curiosidades sobre insetos da fazenda, para crianças a partir de 3 anos.

Valor: R$ 30 por 10 minutos



Passeio na fazenda: Circuito de minitrator para crianças de 3 a 6 anos, ou até 40 kg.

Valor: R$ 20 por 7 minutos.

Atração "Passeio na fazenda". Foto: Divulgação / Fazendinha do Plaza



Tirolesa voa voa passarinho: Descida de tirolesa para crianças de 3 a qo anos que termina em um ninho de bolinhas com a missão de encontrar ovinhos.

Valor: R$ 20 por 7 minutos



Shopping Gurarapes

Em Jaboatão dos Guararapes, o Shopping Guararapes preparou atrações especiais para julho.

O principal destaque é o retorno da Pista de Patinação no Gelo Iceland, na Praça de Eventos, funcionando até 30 de agosto, com monitores e carrinhos especiais para crianças de 2 a 4 anos, com ingressos a partir de R$ 40.



Pista de Patinação no Gelo Iceland. Foto: Divulgação / Shopping Guararapes

No Edifício Garagem (G3), o Park dos Infláveis oferece mais de 20 brinquedos gigantes, como pula-pulas e tobogãs até 31 de agosto, pelo valor de R$ 40.

Aos fins de semana de julho, ocorre o Espaço Geek Asiático, feira colaborativa com produtos exclusivos, colecionáveis e pratos típicos como lámen e tteokbokki. A iniciativa funciona aos sábados, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h.

Há também promoções no Game Station e a matinê promocional da Cinépolis: de segunda a sexta, sessões iniciadas até 16h55, exceto em feriados ou pré-estreias, têm preço único de meia-entrada a R$ 10.



Shopping ETC

Na Zona Norte do Recife, o Shopping ETC, nos Aflitos, promove mais quatro sábados seguidos de espetáculos gratuitos no mezanino, sempre às 16h, focando em artes circenses, teatro e magia para todas as idades.



Confira a programação completa:

11/07 - Espetáculo "Moana", peça musical infantil.

18/07 - Show de ilusionismo e humor com o Mágico Girafa, incluindo concurso de pintura.

25/07 - Trup da Alegria, espetáculo lúdico circense.

01:08 - Peça "Aventura de Irmãos", com show dos personagens Mário e Luigi.



Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco

A Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco preparou uma agenda especial e gratuita de atividades para crianças e adolescentes durante as férias.

Enquanto as visitas e empréstimos nos setores Infantil e Juvenil funcionam normalmente, dinâmicas interativas acontecerão em datas específicas.

As atividades infantis são voltadas para crianças de 5 a 11 anos e exigem agendamento prévio pelo telefone: (81) 3181-2660

No hall da biblioteca, em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a exposição do “Ciência Móvel” estará aberta ao público das 8h às 17h, até 31 de julho.

Desenvolvida pelo Espaço Ciência, a programação contempla temas como astronomia, química, física, microbiologia, meio ambiente, geociências e história, com metodologias participativas.

Exposição "Ciência Móvel". Foto: Saulo Aleixo



Confira a programação completa:

Setor Infantil

15/07, às 14h - Contação de histórias do livro "O tesouro da amizade" (Kilder Alves), seguida de oficina e caça ao tesouro.

22/07, às 9h - "O Quintal de Joãozinho", com brincadeiras antigas e contação de histórias baseada no livro "O Mistério do Coelho Pensante", de Clarice Lispector.

29/07, às 14h - Atividade "Peixes que Guardam Histórias", com contação baseada na obra de Clarice Lispector e oficina de marcadores de páginas de peixe.



Setor Juvenil, no 2º andar, das 10h às 17h

Todo o mês de julho - "Troca-troca Literário", onde jovens podem levar um livro de seu acervo pessoal para trocar por outro.

29/07, às 14h, no Auditório - Roda de conversa "Traduzindo emoções: como a linguagem muda com o tempo", mediada pela profª Helen Magdaria, debatendo a cultura digital e com dinâmicas de interpretação de livros e séries através de emojis (aberto ao público).



Catamaran Tours

O projeto "Lendas do Recife" preparou saídas especiais de barco aos sábados e domingos, misturando turismo, teatro e interatividade no Rio Capibaribe, com local de embarque no Cais de Santa Rita.

Nos sábados, às 20h, o "Catamaran Assombrado" leva o público para um passeio noturno encenado por atores com foco em mitos pernambucanos como o mistério do Encanta-moça, as sombras e sons do Teatro Santa Isabel, a Emparedada, o Boca de Ouro e o Papa-Figo.



O roteiro da atração passa por locais históricos do Recife, incluindo a Cruz do Patrão, conhecida por suas histórias de assombração. Além do entretenimento, o passeio apresenta aos participantes informações sobre as lendas urbanas e os pontos visitados durante o percurso



Já nos domingos, às 15h, os "Piratas do Capibaribe - E os Tesouros do Recife", apresentam uma aventura teatral interativa conduzida pelo pirata Jack Silver.



Durante a busca pelos “tesouros”, representados pelo patrimônio histórico e cultural da capital, os viajantes terão uma aventura com disputas entre piratas e corsários, competição de dança e outras atividades.



O percurso contempla locais como o painel de Luiz Gonzaga, o Caranguejo da Rua da Aurora e a Ponte Duarte Coelho.



Valores:

Sábados: R$ 95 para adultos e R$ 40 para crianças de 6 a 10 anos. Menores de 5 anos não pagam.

Domingos: R$ 95 para adultos e R$ 40 para crianças de 4 a 10 anos. Menores de 3 anos não pagam.



As vendas são realizadas pelo site oficial e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 9.9973-4077



Shopping Carpina

Na Zona da Marta Norte, o Shopping Carpina realiza o festival gratuito "Vem bincar de circo", nos finais de semana de julho.



Entre as atrações estão o espetáculo "O Circo Mágico da Vinni Circus", show de mágica com Hugo Henrik, apresentação das Guerreiras do K-pop e intervenções da Trupe Vivarte, levando entretenimento para visitantes de todas as idades.

Confira a programação:

No domingo (12), às 15h, a Praça de Eventos recebe a XVI Mostra Coreográfica Relevé - "Divas Pop: vozes que inspiram dança".



No dia 19, data da final da Copa do Mundo, a praça de alimentação transmitirá a partida em um telão, com direito a um show de esquenta sertanejo com o cantor Stevenys, a partir das 13h.



Nos dias 24 e 25 de julho, das 9h às 12h e das 13h às 15h, o shopping promove a campanha de doação de sangue "Vidas que Conectam" em parceria com o Hemope, oferecendo transporte gratuito, o "Vem Expresso", para os doadores.



Colônia de férias do Centro de Artes Grupo Vida

Para os pais que buscam estimular a criatividade, expressão corporal e relaxamento dos filhos, o Centro de Artes Grupo Vida, localizado na Madalena, Zona Oeste do Recife, promove uma colônia de férias especial entre 13 e 15 de julho.



Voltada para crianças e adolescentes de 5 a 16 anos, a programação une diferentes linguagens para criar uma alternativa educativa e lúdica durante as tardes do recesso escolar.



Colônia de férias do Centro de Artes Grupo Vida. Foto: Acervo Circo da Trindade



Confira a programação:

Oficinas de Circo - De segunda a quarta-feira, das 14h às 16h, o artista Gilberto Trindade, fundador do Circo da Trindade, que celebra 22 anos de atuação no Nordeste, coordena atividades de malabares, acrobacias de solo e números circenses focados em coordenação e inclusão social.

"Era uma vez Yoga" - Na segunda-feira (13), das 16h às 17h, ocorre uma vivência de Hatha Yoga recreativa. A atividade mistura os exercícios físicos e de respiração com contação de histórias e ludicidade para relaxar o corpo e a mente.

Capibaribe ImagináRIO - Na terça (14) e na quarta-feira (15), das 16h às 17h, o artista plástico e arte-educador Ghuga Távora comanda uma oficina de artes visuais com o tema "Peixes".



Usando materiais recicláveis, os participantes criarão gravuras, estampas e uma grande obra coletiva inspirada na preservação e no imaginário do Rio Capibaribe.



Livraria Jaqueira

A Livraria Jaqueira preparou uma agenda especial e totalmente gratuita para as crianças aos sábados e domingos de julho, dividida entre suas duas principais unidades.

Livraria Jaqueira, no Recife Antigo. Foto: Divulgação / Livraria Jaqueira

A programação reúne música infantil, shows de mágica e espetáculos circenses. Confira:



Unidade Bairro do Recife (Sábados, às 16h):

11/07 - Animação com a Turma do Mizack.

18/07 - Show de ilusionismo com o Mágico Rodrigo Lima.

25/07 - Apresentação da Cia. Garrett Circus.



Unidade Zona Norte (Matriz - Domingos, às 11h):

12/07 - Shows com Ilana Ventura.

19/07 - Apresentação da Cia. Garrett Circus.

26/07 - Diversão com a Turma do Mizack.



Projeto "Férias Ativas"

Com o objetivo de incentivar o movimento e manter crianças e adolescentes longe das telas, a Prefeitura de Olinda, por meio da Secretaria de Esportes e Juventude, promove o projeto gratuito "Férias Ativas".



A programação acontece entre os dias 13 e 24 de julho, dividida em dois polos estratégicos da cidade, sempre com o monitoramento e organização de professores da secretaria municipal.

Projeto "Férias Ativas", em Olinda. Foto: Divulgação / Secom Olinda.



Polo Vila Olímpica, em Rio Doce: As atividades acontecem no turno da manhã, das 8h às 12h. O espaço contará com quadras e arenas voltadas para modalidades como futsal, vôlei, basquetebol, handebol, futmesa e artes marciais.



Também haverá um Circuito de Corpo e Movimento (funcional kids), oficinas de percussão e gincanas de brincadeiras populares, como barra-bandeira, queimado, pega-pega e corrida de saco.

Polo Orla, em Casa Caiada: No trecho conhecido como Praia do Quartel, as ações ocorrem no período da tarde, das 13h30 às 17h30.



A estrutura à beira-mar oferece futebol de areia, vôlei, handebol, futmesa, artes marciais, circuito funcional infantil, percussão e as mesmas dinâmicas de brincadeiras tradicionais e populares.



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