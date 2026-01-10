A- A+

Lazer e educação Férias escolares: entenda a importância de atividades físicas e artísticas neste período Ocupar o tempo livre das crianças e dos adolescentes com ações que estimulem o desenvolvimento é fundamental para evitar um uso excessivo de telas

Durante o mês de janeiro, crianças e adolescentes estão com mais tempo livre em razão do período de férias escolares.

Numa sociedade cada vez mais marcada pelo uso excessivo de telas, é fundamental reforçar a importância de ocupar essa época com atividades que auxiliem no desenvolvimento físico e mental dos jovens.

Estímulos

Os responsáveis pelos jovens podem optar por atividades que envolvam esportes, brincadeiras ou projetos artísticos. Essas ações estimulam o controle das emoções, da saúde física e mental, a criatividade e mais uma série de benefícios para a formação cidadã.

De acordo com a pedagoga Valéria Oliveira, os jovens precisam preencher o tempo no período de férias com atividades que vão resgatar a essência do movimento. Um ponto de atenção é que, no momento de lazer, é importante afastar qualquer tipo de exigência ou competição.

“As férias são importantes para manter uma rotina de atividades que vão favorecer aspectos positivos, mas sem aquela obrigatoriedade ou rotina convencional do período de aulas", iniciou a doutora em educação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

"É importante a realização de atividades que sejam mais lúdicas. Modalidades esportivas e outras ações do ponto de vista da arte que envolvem o corpo que a criança se interesse em fazer, que sejam diferentes das atividades habituais para que as férias não terminem assumindo um caráter de rotina escolar”, completou.

A especialista destacou que as atividades esportivas e artísticas, além das brincadeiras, também têm um impacto forte no desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes.

"Às vezes, a gente acha que a cognição só tem relação com a aprendizagem de aspectos mais racionais, porém o desenvolvimento cognitivo envolve diversos cenários, inclusive psicomotores e experiências artísticas e culturais", explicou.

Telas

A preocupação com o uso excessivo de telas pelas crianças e adolescentes fica ainda mais evidente neste período. Na maioria dos casos, os pais não conseguem ter a mesma quantidade de dias livres que os filhos.

Com esses jovens ficando mais tempo dentro de casa, a possibilidade de abuso no uso de aparelhos eletrônicos aumenta significativamente.

"O uso excessivo de telas traz problemas físicos, como prejuízo à visão, e problemas de ordem do desenvolvimento social, da saúde mental, do próprio desenvolvimento da criança, do desenvolvimento das relações sociais e das situações de convivência social. Além desses fatores, há a questão da exposição a conteúdos inapropriados", observou.



Atividades

Há 20 anos, o professor Severino Nogueira lidera a colônia de férias que leva o seu nome no Clube Português do Recife. Crianças de dois a 12 anos são imersas num cenário de atividades esportivas e lúdicas na área interna do clube.

A diversão passa por jogos dentro da quadra poliesportiva e também na piscina, com a supervisão de uma equipe de profissionais.

Crianças aproveitam colônia de férias no Clube Português do Recife. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Segundo o idealizador da colônia de férias, as crianças têm se ressentido muito da falta de espaço e de liberdade para brincar, seja em parques ou nas ruas das cidades.

Além da questão de transformação do espaço social, que antigamente permitia uma maior circulação para as crianças, o especialista ressaltou que a competição contra as telas é outra dificuldade enfrentada.

"Antigamente, as crianças já queriam brincar. O nosso problema atualmente é do esforço redobrado, porque existe uma coisa na contramão que é essa cultura do ócio. Você fica sentado com a tela na mão. Desde o celular até a TV. Isso é muito preocupante e a gente tem que lutar muito porque há uma resistência das crianças”, analisou.

Socialização

Por meio da colônia de férias, Nogueira vai na contramão deste cenário e promove boas práticas entre os jovens.

"A gente busca promover a questão da política da paz. Através das brincadeiras em grupo, eles procuram se unir e ficam realmente muito amigos. Isso muda o comportamento, faz com que o sujeito evolua como ser humano e como profissional no futuro".

O Ateliê Boitatá, que funciona há três anos no bairro de Casa Amarela, também oferece colônia de férias, porém voltado para a arte. O espaço foi idealizado pelos arte educadores Camila Falcão e Nando Zeve.

Entre os dias 5 e 9 deste mês, as crianças se debruçaram nos temas de Desenho Criativo e Oficina de Figurino. Já na semana que vem, entre os dias 12 e 16, será a vez das atividades de Arte Educação Ambiental e Oficina de Carnaval.

"Algumas crianças passam o dia inteiro no Boitatá sem telas, em contato com a natureza. Além disso, tem a ideia de educação cultural. Não ensinamos apenas a desenhar, mas mostramos, por exemplo, um livro de um povo da Ásia que desenhava árvores. Assim, as crianças vão ter essa possibilidade de ampliar culturalmente os repertórios", disse Camila.

Ateliê Boitatá desenvolve lado artístico das crianças durante as férias escolares. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco.

Projeto

A Escola Eleva Recife, localizada na Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, está realizando neste início de ano sua própria colônia de férias, a "Summer Camp Sports 2026". A programação teve início no dia 5 de janeiro e segue até o dia 16 de janeiro.

A proposta da programação é estimular o movimento do corpo por meio de brincadeiras ao ar livre e minicircuitos esportivos.

Gerente de operações da Escola Eleva Recife, Luciana Matos argumentou que as atividades extracurriculares desenvolvidas na colônia de férias oferecem convivência e estímulos reais, o que reduz o tempo de telas dos participantes.

"Todos os anos escolhemos um tema central para o nosso Summer Camp. Este ano escolhemos os esportes, pois estão alinhados ao desenvolvimento integral dos alunos ao favorecer a saúde física, bem-estar emocional, trabalho em equipe, disciplina e autonomia, além de ser naturalmente atrativo para crianças e adolescentes", destacou a gestora.

Confira a programação com atividades para as férias escolares

