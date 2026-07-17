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Prevenção Férias escolares: confira dicas para evitar acidentes domésticos com crianças O período de recesso no meio do ano aumenta o risco de quedas, queimaduras, afogamentos, intoxicações e cortes dentro das residências ou em áreas de convivência

O período das férias escolares no meio do ano é sempre um momento muito aguardado pelas crianças, que passam a ter mais tempo disponível para brincar. Entretanto, os pais e responsáveis precisam ter cuidado para não transformar a descontração em acidentes domésticos.

Segundo estudo divulgado pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em 2021, há um aumento de até 25% nos acidentes domésticos com crianças durante o período de recesso.

As crianças ficam mais vulneráveis a sofrer quedas, queimaduras, afogamentos, intoxicações e cortes dentro das residências ou em áreas de convivência.

Prevenção

O primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Victor Resque, considera que a correlação entre a maior presença de crianças em ambientes domésticos e de lazer pode aumentar a exposição dos pequenos a situações de risco.

Dessa forma, os pais precisam atuar de forma preventiva para diminuir as chances de acidentes domésticos.

"Nós entendemos que a prevenção é a melhor opção para salvar vidas. Por exemplo, é preciso educar quanto aos cuidados com crianças na cozinha. Não estimular essas crianças a brincarem com fogo ou até mesmo cozinharem desacompanhadas", detalhou.

O primeiro-tenente Resque também alerta sobre quedas. Recomenda que sejam instaladas telas e que as famílias não deixem, de forma alguma, crianças se projetarem para fora da sacada, de janelas ou varandas e também devem evitar colocar o corpo no vão de queda.

Primeiro-tenente Resque compartilhou dicas importantes para os pais no período de férias. Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco.

Para as famílias que moram em locais com piscinas ou que frequentam clubes e parques aquáticos, o principal reforço é para "nunca deixar crianças fazendo uso de piscina de forma desacompanhada e desassistida" e também pela "a utilização de coletes de flutuação e não meramente boias", completou o primeiro-tenente Resque.

Produtos de limpeza e medicamentos, que podem provocar intoxicações, devem ser isolados e deixados longe do campo de visão dos pequenos não só no período das férias, mas ao longo de todo o ano.

"Uma sugestão seria armários suspensos que não estejam ao alcance dos pequenos ou armários com fechaduras. Eles podem ser úteis para evitar o contato das crianças com produtos perigosos", disse, alertando ainda para que as tomadas sejam tampadas com protetores.

O que fazer em caso de acidente?

Avaliar os riscos e manter um ambiente seguro para as crianças é dever dos pais. No entanto, situações podem acontecer de forma leve ou até grave.

A coordenadora médica da Pediatria do IMIP, Tereza Rebecca, explica que cada fase da infância tem vulnerabilidades específicas e os acidentes mais comuns são resultados dessas condições.

Por exemplo, os bebês estão suscetíveis à ingestão de corpo estranho, enquanto as crianças em idade pré-escolar ou maiores passam a estar mais sujeitas a quedas e acidentes em piscinas.

"Os primeiros socorros dependem de qual o tipo de acidente. O mais importante é frisar que a prevenção acima de tudo, caso aconteça, é importante que sejam identificados os alertas", iniciou a pediatra.

Em caso de queda, os adultos devem observar se a criança apresenta indício de desmaio, convulsão ou vômito. "São sinais que devem levar a uma emergência. Se for uma queda menor, que a criança siga bem e esteja em observação em casa, colocar gelo", observou.

Já em situações de intoxicações, deve-se levar a criança ao serviço de urgência para identificar o tipo de substância que causou a contaminação.

"Algo muito importante é manter a calma para que a criança esteja calma. Tentar entender o que ocorreu de fato para agir sem desespero. Entre os erros mais frequentes estão colocar substâncias como pomadas e pasta de dentes em queimaduras e ferimentos", alertou.

Outras recomendações da médica são sempre ter em casa um kit de primeiros socorros com gaze estéril, curativos e antissépticos. Além disso, lembrar dos contatos e pessoas que podem ajudar em casos de risco.

Exemplos

A realidade para cuidar de crianças no período das férias escolares é ainda mais desafiadora para os responsáveis que trabalham de casa.

Renata Solano é confeiteira e faz suas produções diariamente na própria residência. Ela precisa conciliar o trabalho com os cuidados com Lucas, de 5 anos.

"Normalmente o período da tarde é quando as crianças estão na escola e eu trabalhando. Nesse momento das férias, eu inverto. Tento me colocar pela manhã para trabalhar e à tarde estar livre. Meu esposo [Hélio Gurgel] normalmente está em casa pela manhã, então a gente consegue dividir essas tarefas", relatou.

Por trabalhar diretamente na cozinha e ter o forno ligado na maior parte do tempo, Renata tem uma preocupação em manter o filho fora do ambiente. "Lucas agora já tem um pouco de entendimento, a gente evita que ele vá para a cozinha. Então, quando eu estou trabalhando, eu oriento que ele não entre”.

O casal tem uma filha mais velha, Nicole, de 12 anos. Dessa forma, a casa já estava adaptada para acompanhar o crescimento de Lucas.

As principais medidas de prevenção do ambiente são telas de proteção em varandas e janelas, protetores de tomadas, adaptações de portas, fiações escondidas e travas de gavetas. A criança também não tem acesso à área de serviço.

Renata adota como estratégia travar portas e gavetas que contém itens de risco. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco.

A autônoma Cintia Maria tem o desafio de manter a rotina da casa durante as férias escolares dos filhos Bernardo, de 8 anos, e Elen, 7.

Pela idade dos filhos, as maiores preocupações são manter as crianças longe do fogão, impedir o acesso a medicamentos, não deixar mexer no carregador quando estiver ligado na tomada e orientar que não pulem em camas, sofás e cadeiras.

Cintia Maria fica próxima aos filhos no período das férias escolares. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco.

A casa possui um espaço amplo para os filhos brincarem, incluindo uma piscina particular. A variedade de áreas de interação faz necessário um reforço na atenção dos adultos.

"Tomamos medidas preventivas como proibir subir nas grades, não balançar a rede tão forte para não causar acidentes e fazer uso de equipamentos de proteção antes de entrar na piscina", disse Cintia.



Outra estratégia adotada pela mãe no período das férias escolares é levar Bernardo e Elen para acompanhar suas atividades profissionais no empreendimento de locação de quartos do qual é proprietária e administradora.

As crianças ficam assistindo filmes enquanto estão no ambiente.

Em caso de emergência com crianças dentro de casa, os números 193, do Corpo de Bombeiros, e 192, do Samu, estão à disposição da população.

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