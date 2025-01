Férias escolares: saiba como aproveitá-las da melhor forma. Confira opções

A- A+

O período de férias pode se tornar desafiador para muitos pais e responsáveis. Isso porque conciliar a rotina de trabalho e o tempo de lazer com as crianças e adolescentes demandam certo planejamento.

Alinhar atividades ao ar livre que promovam a interação e o desenvolvimento cognitivo entre crianças e jovens pode ser uma alternativa viável para promover tempo de qualidade e oferecer opções de lazer.

Na Folha Mais deste fim de semana, confira alternativas para curtir esse momento de descanso da melhor forma.

Com as altas temperaturas registradas no verão, a praia, um dos locais mais frequentados pela população pernambucana neste período, vira uma alternativa sadia e de fácil acesso.

Especializada em atendimento infantil, a psicóloga Suenne Valadares explica a importância de aproveitar o período e cita diferentes opções de lazer.

“Na praia a criança vai brincar de fazer castelinho, fazer piscina [na areia], tomar banho de sol, se sujar, conversar com outras pessoas, jogar bola. Pode também ir ao parque, temos esses novos que foram inaugurados. Essas coisas que, às vezes, nesse mundo mais acelerado, em que a gente tem o tempo todo coisa para fazer, temos que viver essas experiências nas coisas mais corriqueiras”, explica.





Para a profissional, o contato com a natureza é fundamental para o desenvolvimento cognitivo dos jovens.

“Ter contato com a natureza, com os animais, é legal de você sentir como é o mundo. Isso apazigua também. Você pisar na terra, sentir o cheiro da terra quando chove é extremamente calmante. Isso faz com que eles tenham a curiosidade de saber o que tem na natureza. Quando não tem essa curiosidade, isso tem um impacto pedagógico. Essa curiosidade é fundamental para a gente pesquisar, para estudarmos, para querermos saber", detalha Suenne.

Período de férias deve ter atividades que incentivem o desenvolvimento cognitivo. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Passeio em família

Josiane Melo optou por levar os filhos Arthur, de 11 anos, e Daniel, de sete, ao Parque da Tamarineira. A servidora pública aproveitou o período livre para agregar o passeio na rotina dos filhos e também conhecer os novos espaços públicos.

"Eu ainda não conhecia o parque, estava louca para conhecer. Eles ficam encantados. Porque em casa, é na televisão e celular. Eu trouxe eles para cá para que tivessem essa experiência de pisar na areia, se sujar. Eu moro em Camaragibe e lá não tem tantos parques. Quero aproveitar esse período para tentar conhecer outros parques também", afirmou.

Josiane levou os filhos Arthur e Daniel ao Parque da Tamarineira. Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Já a recepcionista Raiane Rodrigues levou uma turma ainda maior. Ela esteve acompanhada dos quatro filhos, além do irmão e do vizinho para uma tarde de piquenique no local.

"Estamos aproveitando esse período. Viemos do Parque da Jaqueira porque eles querem aproveitar o banho na fonte. Como eu trabalho muito, o tempo que eu tenho, tento aproveitar o máximo com eles. Isso é bom porque eles interagem e brincam com outras crianças", enfatizou.

O passeio foi aprovado por Arthur Rodrigues, de 11 anos, que ansiava pelo tão aguardado banho nas fontes interativas.

"Eu acho esse parque maravilhoso, muito bonito. É a terceira vez que a gente vem aqui e é muito bom porque eu venho brincar com os meus irmãos. Nas outras vezes a gente não conseguiu tomar o banho das outras vezes, mas dessa vez vamos conseguir", declarou.

Raiane Rodrigues ressalta importância dos filhos interagirem com outras crianças Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Outros espaços

Entre as atividades disponíveis no Recife, a Biblioteca Pública de Pernambuco, localizada na área central da cidade, oferece uma programação com atividades educativas infantis e exposições culturais gratuitas até o dia 31 de janeiro. As inscrições podem ser feitas por meio do telefone (81) 3181-2660.

O local promoverá contação de histórias, confecção de carimbos, modelagem de figuras em argila e oficina de pintura com referência ao artista J. Borges.

Também será oferecida uma série de exposições bibliográficas com obras que abordam a diversidade cultural e histórica do Estado ao explorar temas que vão desde a arquitetura colonial até as tradições populares.

Biblioteca Pública de Pernambuco oferece atividades para as férias Foto: Filipe Jordão/Divulgação

Já a Rede de Bibliotecas pela Paz realiza uma colônia de férias até o dia 17 de janeiro. Entre as atividades promovidas estão contação de histórias, brincadeiras de roda, oficina de circo, teatro de bonecos, oficina de modelagem com massinha, confecção de pipas, criação e decoração de ovos coloridos, confecção de lunetas com material reciclável e criação de livros.

Das 10h às 11h30, a programação é voltada para crianças entre 4 e 7 anos. Já das 14h às 16h, para crianças entre 8 e 12 anos. Para se inscrever, basta ir à recepção das bibliotecas com RG, CPF e comprovante de residência do responsável e certidão de nascimento da criança.

O horário de funcionamento das bibliotecas do Compaz para inscrição é das 9h às 17h; nas bibliotecas populares de Casa Amarela e Afogados, das 9h às 17h, e na Biblioteca Digital Dr. Joaquim Suassuna, das 9h às 21h.

IRB

O Instituto Ricardo Brennand (IRB) também oferece atividades para as crianças de 3 a 12 anos durante as férias de janeiro. Uma atividade será realizada em cada dia da semana, a partir das terças-feiras. A programação segue até 31 de janeiro, das 14h às 17h.

Às terças será oferecida a oficina "Areias do litoral", incluindo composições com areia colorida. A quarta-feira é dedicada aos "Seres marinhos imaginários", com formas e texturas em argila. Na quinta-feira, a oficina "Autorretratos" ensina a fazer autorretratos usando pintura ou modelagem em argila.

Instituto Ricardo Brennand promove oficina de férias até o dia 31 de janeiro. Foto: Desenrola Comunicação/Divulgação

Durante as sextas-feiras as crianças recriam retratos de natureza morta com argila ou pintura na oficina "Naturezas Mortas".

Aos sábados, os participantes reproduzem movimentos do mar com uso de carimbos e materiais naturais na oficina "Texturas Marítimas com carimbos".

Por fim, aos domingos, as crianças usam papéis coloridos para criar paisagens e cenas do cotidiano, com inspiração na obra do artista plástico paulista José Pancetti.

Espaço Ciência

O Espaço Ciência oferece mais de 20 oficinas científicas, com entrada gratuita, até 31 de janeiro. Serão distribuídas 20 fichas para as atividades, que incluem a de produção de slime, extração do DNA do morango.

Há também a experiência com o gerador de Van de Graaf, objeto que faz arrepiar os cabelos, além da gaiola de Faraday, que protege os objetos da eletricidade.

Os participantes também podem participar de uma trilha pelo manguezal e fazer uma visita ao Observatório do Alto da Sé, em Olinda, que terá exibição de filmes.

Espaço Ciência oferece mais de 20 oficinas científicas, com entrada gratuita, até 31 de janeiro. Foto: Espaço Ciência/Divulgação

Atividades para crianças com autismo

Também tem inscrições abertas para a colônia de férias voltada para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As atividades acontecem até o dia 24 de janeiro, nos turnos das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, e são oferecidas pela ONG Amigos da Inclusão em parceria com o Instituto do Autismo.

A programação conta com brinquedos infláveis, contação de histórias, musicalização, esportes e piscina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet (https://inscricaocolonia.bubbleapps.io/aceiteinicialdesktop). Durante o processo de inscrição é preciso apresentar o laudo médico de TEA.

Confira outras opções de atividades para as férias escolares. Foto: Folha de Pernambuco

