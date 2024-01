A- A+

LAZER Férias na Orla e no Caenga, em Olinda, começam nesta segunda (15) com atividades gratuitas; confira Ação acontece de segunda a sexta, sempre das 14h às 18h

Com a chegada do verão e o início das férias escolares em janeiro, a Prefeitura de Olinda preparou uma programação especial, com atividades gratuitas de lazer e saúde, através dos programas "Férias na Orla" e "Férias no Caenga". As recreações esportivas acontecem sempre das 14h às 18h, com início na próxima segunda-feira (15), e se estendem o dia 26 de janeiro, destinadas a todos os públicos.

Na orla, as atividades acontecem em frente ao quartel de Casa Caiada. Já no Caenga, os trabalhos ocorrem no Espaço de Lazer, na Estrada de Águas Compridas. Diversas modalidades estão presentes, como futmesa, futevôlei, redinha, mesinha, artes marciais, futebol, vôlei, entre outros, além de recreação, brincadeiras lúdicas (queimada, barra bandeira, entre outros) e ginástica. Todos com supervisão de profissionais de Educação Física.

Como participar

Os interessados em participar da ação, apenas precisam procurar um professor de Educação Física presente no local e pedir para fazer parte das atividades. Não é necessário qualquer tipo de inscrição prévia ou documentação. O projeto funciona de segunda a sexta.

“Implantamos o projeto nas férias de julho de 2022 e seguimos com todo vigor, com mais professores e uma equipe capacitada. Os pais podem trazer seus filhos e todos vão poder desfrutar das atividades e extravasar muita energia durante as férias”, disse o prefeito da cidade, Professor Lupércio.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Hamas relata pelo menos 23.469 mortos em Gaza desde o início da guerra com Israel