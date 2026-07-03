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OLINDA Férias: Observatório do Alto da Sé terá agenda com oficinas e sessões de observação astronômica Entre 6 e 31 de julho, a programação oferece oficinas, sessões de cinema, observação dos astros e atividades voltadas para pais e filhos

Em Olinda, o Observatório Astronômico do Alto da Sé promove, neste mês de julho, uma programação especial de férias para crianças, jovens e adultos interessados em explorar o universo.

Os visitantes podem, entre os dias 6 e 31 de julho, participar gratuitamente de oficinas, sessões de observação, exibições de vídeos e experiências interativas que unem ciência, educação e diversão.

"Nossa programação foi pensada para despertar a curiosidade científica em públicos de todas as idades, mostrando que a ciência pode ser vivenciada por meio da observação, da experimentação e da interação", destacou o coordenador do Observatório Astronômico do Alto da Sé, Cleiton Batista.

A iniciativa convida o público a conhecer a Astronomia por meio de vivências práticas, como a observação e acompanhamento seguro do sol.

Realizada com equipamentos apropriados e orientação da equipe técnica do Observatório, essa experiência permite conhecer detalhes da estrela mais próxima da Terra de maneira totalmente segura para a visão.

À noite, momento em que as condições climáticas são mais favoráveis, os telescópios são direcionados para a lua, revelando crateras, vales e mares lunares. Essa experiência também permite registrar imagens com smartphones acoplados aos equipamentos.

Oficinas temáticas

As oficinas foram desenvolvidas para despertar a curiosidade científica de maneira lúdica. Desse modo, em "Investigando as Condições para a Vida Extraterrestre", os participantes exploram os fatores necessários para a existência de vida fora da Terra por meio de dinâmicas interativas.

Já "Marcas da Lua: Criando Crateras Lunares com Gesso" revela, na prática, como se formam as crateras presentes na superfície lunar. Outra opção é "Galáxia Engarrafada: Astronomia de Forma Lúdica e Acessível", que une ciência e arte para apresentar conceitos sobre galáxias e a estrutura do universo.

"O período de férias é uma excelente oportunidade para aproximar as pessoas da Astronomia de forma leve e participativa. Por isso, esperamos que cada visitante saia daqui olhando para o céu com novos olhos", afirmou o gestor.

A agenda ainda conta com o CineAstro, que inclui exibição de vídeos ao ar livre sobre planetas, estrelas, buracos negros, exploração espacial e outras curiosidades do cosmos.

Além da programação de férias, o Observatório segue com o atendimento regular, com visitações à exposição permanente e sessões de observação astronômica durante o período.

As ações ocorrem a partir da próxima segunda-feira (6) e seguem até a última sexta-feira do mês (31), sempre das 16h às 20h. Todas as atividades são gratuitas e abertas aos visitantes de todas as idades.

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