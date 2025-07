A- A+

Férias Agenda de férias: veja lugares no Recife e RMR com programações para crianças e adolescentes Programação infantojuvenil inclui atividades lúdicas, educativas, culturais e muito mais

A chegada do mês de julho é caracterizada pelas férias escolares de crianças e adolescentes. Por isso, durante o período, diversos espaços oferecem programações especiais voltadas para o público jovem poder curtir o tempo livre.

A Folha de Pernambuco separou algumas das programações de férias no Recife e Região Metropolitana. Confira abaixo:

Parque Estadual de Dois Irmãos

A partir desta segunda (7) até o dia 25 de junho, o Parque Estadual de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife, promoven colônia de férias para crianças e adolescentes.

A programação conta com o Zoo Férias, para crianças e jovens de 4 a 15 anos de idade. Dentre as atividades oferecidas, estão oficinas, contação de história, trilhas e muito mais. O horário é das 13h às 17h e o ingresso por dia é no valor de R$ 65.

Outra programação oferecida no período é o Zoo Noturno, voltado para crianças e jovens a partir de 4 anos. A atividade oferece trilha pela floresta, além de conhecer os hábitos dos animais noturnos do zoológico. O horário é das 18h às 21h e o ingresso por dia é no valor de R$ 15.

Além da programação de férias, o Parque de Dois Irmãos funciona normalmente de terça a domingo, das 9h às 16h. Os ingressos custam no valor R$ 5 e R$ 2,50 (meia-entrada). Crianças até 5 anos não pagam.

Cofira a programação:

Segunda-feira (7 e 14 de julho) - das 13h às 17h

Conhecendo o Zoo

Mini Zootecnista

Mini Bioterista

Mini Biólogo

Mini Cuidador

Trilha do Visgueiro

Terça-feira (8 e 15 de julho) - das 13h às 17h

Oficina de Argila

Mini Engenheiro Ambiental

Mini Engenheiro Florestal

Trilha da Macaxeira

Trilha Bosque das Lianas

Quarta-feira (9 e 16 de julho) - das 13h às 17h

Mini Veterinário

Trilha do Açude do Meio

Contação de Histórias Criativas

Oficina de Compostagem

Quinta-feira (10 e 17 de julho) - das 13h às 17h

Peça Teatral

Trilha do Visgueiro

Piquenique

Gincanas

Trilha Caminhos das Águas

Sexta-feira (11, 18, 25) e quarta-feira (23) - das 18h às 21h

Zoo Noturno (conhecendo os animais de hábito noturno e trilha na floresta)





Espaço Ciência

O Espaço Ciência, no Complexo Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), realiza, durante todo o mês de julho até o dia 1º de agosto, de terça a sexta, das 8h às 17h, oficinas, experiências científicas, brincadeiras educativas e atrações que despertam a curiosidade pelo universo da ciência.

A programação inclui desde atividades lúdicas como slime, construção de vulcões e foguetes de garrafa PET, até demonstrações mais elaboradas, como experiências com levitação magnética e oficinas de astronomia. Dentre as atrações, também está a visita ao caminhão interativo da Neoenergia, uma unidade móvel que percorre o estado com ações de educação sobre eficiência energética .

Para participar de algumas atividades específicas, como o passeio de barco, a bicicleta equilibrista e as oficinas, é necessário retirar uma ficha na recepção. São distribuídas 20 fichas por atividade, por ordem de chegada. Todas as atividades são gratuitas.

Confira a programação:

Exposição Ciência em Casa

Dias: terça a sexta

Horários: 8h às 11h50 e 13h às 16h30



Pavilhão de Exposições

Dias: terça a sexta

Horários:8h às 11h40 e 13h às 16h30



Passeio de Barco

Dias: terça a sexta

Horários: 9h às 10h30 e 13h30 às 15h



Bicicleta Equilibrista

Dias: terça a sexta

Horários: 9h às 9h30, 10h às 10h30, 13h às 13h30 e 14h às 14h30



Lançamento de Foguetes

Dias: terça a sexta

Horários: 9h30 às 10h e 13h30 às 14h



Observação Solar

Dias: terça a sexta

Horários:11h às 11h30 e 15h às 16h



Caminhão da Neoenergia

Dias e horários: terça a sexta, das 8h às 17h, e sábados e domingos, das 13h às 17h

Oficinas e atividades

Pasta de Elefante

Dias: 1º a 29 de julho

Horário: 10h.

Público: a partir dos 10 anos



Nebulosa na Garrafa

Dias: 1º a 29 de julho

Horário: 14h

Público: sem restrição de idade



Constelações da Bandeira do Brasil

Dias: 2 a 30 de julho

Horário: 10h30

Público: sem restrição de idade



Olimpíada Científica

Dia: 8 de julho

Horário: 10h30

Público: a partir dos 5 anos



Sistema Solar na Palma da Mão

Dia: 3 a 31 de julho

Horário: 14h30

Público: sem restrição de idade



Fazendo Slime

Dia: 10 de julho

Horário: 10h30

Público: sem restrição de idade

Construindo um Vulcão

Dia: 11 de julho

Horário: 10h30

Público: a partir dos 10 anos



Construção e Lançamento de Foguetes de Pet

Dia: 4 de julho a 1º de agosto

Horário: 14h30

Público: a partir dos 6 anos (com supervisão)



Memória e Imagens: Reconhecendo Nossos Patrimônios

Dia: 9 de julho

Horário: 14h30

Público: a partir dos 13 anos



A Geomorfologia da Terra

Dia: 8 de julho

Horário: 14h30

Público: a partir dos 6 anos



Mulheres Modelando Seu Caminho para a Lua

Dia: 9 de julho

Horário: 10h30

Público: a partir dos 6 anos



Conhecendo os Tipos de Solos do Recife e Suas Características

Dia: até 30 de julho

Horário: 14h30

Público: a partir dos 6 anos

Levitação Magnética

Dia: até 31 de julho

Horário: 10h30

Público: a partir dos 6 anos



A Física da Flauta de Pã

Dia: 10 de julho

Horário: 14h30

Público: a partir dos 12 anos



Arco-íris no Copo

Dia: até 1º de agosto

Horário: 10h30

Público: a partir dos 6 anos



Construção de Mapas Táteis

Dia: 11 de julho

Horário: 14h30

Público: sem restrição de idade

Observatório da Sé

Gerido pelo Espaço Ciência, o Observatório da Sé, no Sítio Histórico de Olinda, também contará com uma programação gratuita durante o mês das férias. As atividades são livres para todas as idades.

Confira a programação:

Cine Astro

Dias: 5, 12, 19 e 26 de julho

Horário: 18h às 19h45



Oficina de Montagem de Equipamentos Astronômicos

Dias: 13 e 27 de julho

Horário: 16h às 20h



Boliche Astronômico

Dias: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho

Horário: 16h às 17h30



Conhecendo o Céu Noturno

Dias: 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho

Horário: das 18h às 20h

Instituto Ricardo Brenand

Durante todo o mês de julho, o Instituto Ricardo Brennand, na Várzea, Zona Oeste do Recife, promove programação especial para o público infantil de 3 a 12 anos, com as Oficinas de Férias inspiradas na exposição “Vik Muniz: A olho nu”.

As atividades acontecem até o dia 31 de julho, de terça a domingo, nos horários das 10h30 e 14h30, e visam a unir arte, educação e brincadeira em experiências criativas e imersivas.

As inscrições custam R$ 30 por oficina e devem ser feitas presencialmente na recepção da Pinacoteca após a compra do ingresso de acesso ao museu, que pode ser adquirido na bilheteria ou pelo site. As vagas são limitadas. Mais informações pelo (81) 2121.0365/0334.

Confira a programação:

Escultura em Arame e Argila

Dia: Terça-feira

Horário: Manhã (10h30) | Tarde (14h30)

Desenhando com Uma Linha

Dia: Quarta-feira

Horário: Manhã (10h30) | Tarde (14h30)

Borboletas 3D

Dia: Quinta-feira

Horário: 10h30 e 14h30

Retratos de Areia

Dia: Sexta-feira

Horário: 10h30 e 14h30

Mosaicos Sobre Tela

Dia: Sábado

Horário: 10h30 e 14h30

Esculturas em Argila

Dia: Domingo

Horário:10h30 e 14h30

Biblioteca Pública de Pernambuco

Durante o mês de julho, a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco (BPE), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife, realiza uma série de atividades culturais gratuitas voltadas ao público infantil, juvenil e adulto.

A programação inclui oficinas, exposições, contações de histórias, jogos inclusivos e ações voltadas à preparação para concursos públicos, reafirmando o papel da BPE como um espaço democrático de formação e convivência.

A Biblioteca funciona de segunda à sexta, das 8h às 21h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Confira a programação:

Julho e Jogos: Diversão Inclusiva - Jogos de tabuleiro acessíveis

Dia: Todas as quintas-feiras de julho

Horário: Tarde (14h)



Contação de história e oficina de pipa de mão

Data: 10 de julho

Horário: Tarde (14h)

Público: para crianças até 12 anos

Contação de história e oficina de mosaico

Data: 15 de julho

Horário: 9h

Público: para crianças até 12 anos

Teatro de Mamulengo

Data: 17 de julho

Horário: 14h

Público: para crianças até 12 anos

Conexões Jovens – Mistérios da Biblioteca: A Jornada dos Guardiões

Data: 18 de julho

Horário: 14h

Público: adolescentes de 12 a 18 anos

Abertura da Exposição “Eslovênia e seus encantos culturais”

Data: 21 de julho a 15 de agosto

Horário: 14h

Público: livre

Oficina de Fantoches: “Fantoches pra Seu Lua”

Data: 22 de julho

Horário: 9h

Público: para crianças de 5 até 12 anos

Descomplica, Concurso Público!

Data: 22 de julho

Horário: 9h

Público: livre

Oficina de Pintura em Tela

Data: 24 de julho

Horário: 14h

Público: para crianças de 4 até 12 anos

Exposição Bibliográfica: Rumo à Aprovação

Data: 1º de julho a 1º de setembro

Público: livre





Veja também