alergias Férias: vai viajar e tem alergia alimentar? Veja 8 dicas para ficar seguro no avião Muitas pessoas alérgicas ou com crianças alérgicas se preocupam com as horas passadas no céu e a comida de bordo; mas riscos são baixos

Com o início das férias escolares, muitas famílias viajarão, inclusive de avião, tanto para outros estados quanto para o exterior. Mas viajar pode representar desafios únicos para pessoas com alergias alimentares graves.

Pesquisas mostram que viagens aéreas são uma fonte significativa de ansiedade para pessoas que vivem com ou cuidam de alguém com alergia alimentar. Em uma pesquisa global com 4.704 pessoas com alergias alimentares e seus cuidadores, publicada em 2024, 98% disseram que ter uma alergia alimentar aumenta a ansiedade em viagens.

Felizmente, existem medidas que você pode tomar para ajudar a manter você ou crianças com alergias seguras nos céus.

Quais são as preocupações sobre viagens aéreas com alergias?

É reconfortante saber que reações alérgicas documentadas durante voos são muito raras. Uma revisão de 2023, que combinou dados de 17 estudos, estimou que cerca de sete em cada 10 milhões de passageiros tiveram uma reação alérgica durante um voo.

Embora muitas pessoas tenham alergias alimentares mais leves, algumas correm o risco de anafilaxia (uma reação alérgica com risco de vida) e precisam carregar adrenalina consigo o tempo todo. A revisão constatou que os relatos de reações graves que necessitaram de adrenalina foram ainda mais raros – cerca de oito casos a cada 100 milhões de passageiros.

De fato, este estudo concluiu que as pessoas eram menos propensas a apresentar uma reação alérgica em um avião do que em suas vidas cotidianas. No entanto, parte disso pode ser devido às precauções que os passageiros com alergias alimentares já tomam.

Algumas pessoas alérgicas se preocupam com partículas de alimentos viajando no ar da cabine do avião e podendo causar uma reação.

Felizmente, pesquisas mostram que esse risco é muito baixo. É difícil que proteínas dos alimentos (a parte do alimento que causa a reação alérgica) sejam transportadas pelo ar. E, se isso acontecer, os filtros de ar instalados em grandes aviões comerciais podem remover rapidamente quaisquer partículas de alimentos que circulem pelo ar da cabine.

O amendoim é um dos alimentos comumente associados à anafilaxia. Estudos que testaram a abertura e agitação de recipientes contendo amendoim e a descascamento de amendoim descobriram que proteínas do amendoim foram detectadas apenas logo acima do recipiente, em um nível baixo e por um curto período de tempo.

Outros estudos descobriram que amendoim não foi detectado em suspensão no ar em um espaço confinado. E estudos não encontraram reações graves entre pessoas com alergia a amendoim quando a manteiga de amendoim ou o amendoim foram mantidos próximos ao rosto ou em uma tigela próxima em um cômodo pequeno.

Um risco maior de reações é a proteína do alimento acabar em um assento ou bandeja. No entanto, o contato casual com migalhas ou manchas de comida tem muito pouca chance de causar uma reação alérgica grave. Esse tipo de contato pode causar reações cutâneas leves a moderadas que podem ser tratadas com anti-histamínicos, se necessário.

Mantendo-se seguro em um avião com alergias

Para pessoas com risco de anafilaxia:

Leve sua adrenalina na bagagem de mão (não na bagagem despachada). Guarde-a embaixo do assento à sua frente ou no bolso do assento para que fique facilmente acessível;

Leve consigo um plano de viagem e um plano de ação para anafilaxia, preenchidos e assinados por um profissional médico, ou documentação semelhante, comprovando o status de alergia alimentar do viajante e o que fazer em caso de emergência;

Informe a tripulação de voo que você tem uma alergia e indique o local do seu plano de ação para adrenalina e anafilaxia. Isso é particularmente importante para pessoas que viajam sozinhas, pois a anafilaxia pode ser confundida com outros sintomas não alérgicos, o que pode levar a um atraso no recebimento da adrenalina.

Para pessoas com alergias alimentares em geral:

Informe a companhia aérea que você tem uma alergia alimentar e pergunte sobre as políticas de alimentos e medicamentos ao fazer a reserva ou antes de viajar;

Leve de casa alimentos seguros para alergias. As companhias aéreas não garantem que alimentos seguros para alérgenos estarão disponíveis, e nem todos os alimentos fornecidos em um avião terão um rótulo de ingredientes (mas verifique as restrições de líquidos e esteja ciente de possíveis restrições ao levar alimentos frescos para o exterior);

Limpe superfícies como o assento, os apoios de braço e a bandeja com lenços umedecidos ao embarcar. Você pode solicitar o embarque antecipado às companhias aéreas para fazer isso;

Lave as mãos antes de comer (lenços umedecidos e lavar as mãos com sabão são mais eficazes do que água pura ou álcool em gel);

Você pode optar por sentar uma criança com alergia alimentar longe de áreas onde alimentos ou bebidas serão passados por cima dela (por exemplo, perto de uma janela ou entre familiares). Informe os passageiros sentados ao lado da criança sobre a alergia para que não se ofereçam para compartilhar alimentos ou bebidas;

Se você acha que está tendo uma reação alérgica, avise a tripulação imediatamente.

O que outros passageiros e companhias aéreas podem fazer?

Se estiver viajando, você pode limpar as superfícies ao seu redor no final do voo. Remova o lixo dos encostos e de outras áreas ao redor do seu assento e do corredor antes de desembarcar.

Além disso, pergunte sobre alergias antes de se oferecer para compartilhar qualquer alimento com seus vizinhos durante o voo (e consulte os pais antes de oferecer qualquer coisa aos seus filhos).

As companhias aéreas, por sua vez, devem ter políticas claras relacionadas a alergias alimentares, facilmente disponíveis e aplicadas de forma consistente pela equipe de solo e pela tripulação de cabine, como permitir o embarque antecipado mediante solicitação.

*Jennifer Koplin é pesquisadora chefe no Centro de Pesquisa em Alergia Alimentar e professora associada no Centro de Pesquisa em Saúde Infantil da Universidade de Queensland. Christopher Warren é professor assistente de Medicina Preventiva (Epidemiologia) na Faculdade de Medicina Feinberg, na Universidade Northwestern. E Desalegn Markos Shifti é pesquisador no Centro de Pesquisa em Saúde Infantil da Faculdade de Medicina na Universidade de Queensland.

