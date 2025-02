A- A+

Violência Hospital da Restauração registra 12 feridos da briga entre as torcidas organizadas do Santa e Sport Confusão entre torcedores aconteceu durante o final da manhã e começo da tarde deste sábado (1º)

Após as brigas envolvendo as torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport, no final da manhã e durante a tarde deste sábado (1º), no Recife, o Hospital da Restauração (HR), na área central da Capital, informou que recebeu 12 pessoas vítimas de agressão física.

De acordo com o HR, os pacientes deram entrada na emergência geral do hospital.

O HR informou também que todas vítimas estão recebendo atendimento adequado das equipes de plantão.

Não foi divulgado o estado das vítimas.

Confira a nota na íntegra.

"O Hospital da Restauração (HR) infomra que 12 pessoas, vítimas de agressão física, deram entrada na Emerência Geral, até o meio da tarde. Todos os pacientes estão recebendo atendimento adequado das equipes de plantão"

