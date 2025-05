Fernando de Noronha: delegado é indiciado por lesão corporal gravíssima por tiro em ambulante

A- A+

O delegado Luiz Alberto Braga foi indiciado por lesão corporal gravíssima ao ter atirado na perna do ambulante Emmanuel Pedro Apory, de 26 anos, após uma briga durante uma festa na Ilha de Fernando de Noronha, na madrugada do último dia 5 de maio. O jovem teve a perna amputada.

A conclusão do inquérito foi confirmada por meio de nota da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). O procedimento foi encerrado nesta quarta-feira (28) e enviado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE). A Secretaria de Defesa Social (SDS) já havia determinado o afastamento do delegado do cargo por 120 dias.



Confira nota da Polícia Civil:

"A Polícia Civil de Pernambuco concluiu o inquérito policial instaurado para apurar os fatos ocorridos no dia 4 de maio de 2025, na Ilha de Fernando de Noronha. O procedimento foi finalizado com indiciamento por lesão corporal gravíssima e o inquérito encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na data de ontem, 28 de maio."

Relembre o caso

Luiz Alberto Braga e Emanuel Apory iniciaram uma discussão no Forte dos Remédios. A princípio, a investigação não apontou o motivo do desentendimento, mas segundo informações de testemunhas, ciúmes do delegado por uma mulher teria causado o conflito.



Primeiramente, a vítima foi socorrida com ferimentos para o Hospital São Lucas, no arquipélago. Contudo, precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, na região central do Recife.

Na capital pernambucana passou por uma série de cirurgias e precisou amputar o membro inferior. Após passar pelo procedimento, o jovem de 26 anos finalmente recebeu alta médica.

Discussão foi gravada por câmeras de segurança - Foto: Redes Sociais/Reprodução

