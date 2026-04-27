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CHUVAS Fernando de Noronha: fortes chuvas causam cancelamentos de voos e fecham pontos turísticos De acordo com o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 72 horas, choveu um volume de 124,4 mm na ilha

As fortes chuvas que atingiram Fernando de Noronha durante o final de semana provocaram atrasos e cancelamentos de cinco voos no domingo (26).



Em razão das condições climáticas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também interditou o acesso à Praia do Sancho, à Baía dos Porcos e à trilha do Capim-Açu, por segurança, nesta segunda-feira (27). O bloqueio segue válido por 24 horas.

Voos cancelados

De acordo com a Dix Empreendimentos, concessionária do aeroporto de Fernando de Noronha, aeronaves que iniciaram os procedimentos de aproximação permaneceram em espera (órbita), e aguardaram melhora nas condições climáticas.



Como não houve essa evolução, "parte dos voos foi alternada para Recife, enquanto outros sequer decolaram, priorizando a segurança das operações aéreas"

Ao todo, seis voos estavam previstos para o dia. Desses, apenas o primeiro voo da Azul, no fim da manhã, conseguiu pousar e decolar normalmente com destino ao Recife.

Os demais voos, da Gol, Latam e da própria Azul foram impactados.

"Os voos Gol 1714/1717 e Latam 3828/3829 permaneceram em espera, mas precisaram alternar para Recife e foram cancelados. O voo Azul 2514/2418, após decolagem, retornou ao aeroporto de origem diante das condições adversas. Já os voos Gol 1776/1775 e Azul 4255/4091 não chegaram a decolar, sendo igualmente cancelados", explicou a concessionária.

"As medidas adotadas pelas companhias aéreas seguem rigorosamente os protocolos de segurança operacional, reforçando o compromisso com a integridade dos passageiros e das equipes. Recomenda-se que os passageiros entrem em contato diretamente com suas companhias aéreas para informações atualizadas sobre seus voos", completou.

Chuvas em Noronha

O arquipélago de Fernando de Noronha foi a área mais impactada pelas chuvas em Pernambuco desde a última sexta-feira (24).

De acordo com o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nas últimas 72 horas, choveu um volume de 124,4 mm na ilha. Nas últimas 24h, foram 109,6 mm. Os dados foram acessados às 12h35.

No domingo, inclusive, a agência emitiu um alerta laranja de chuva moderada a forte em Fernando de Noronha. O motivo é que a ilha seguia "sob influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)", com "possibilidade de descargas elétricas, trovões e rajadas de vento ao longo do período".

Nesta segunda-feira (27), a previsão da Apac para o arquipélago segue de chuva moderada a forte (50 a 100 mm). Já ao longe da semana o volume deve diminuir para moderado (entre 30 e 50 mm por dia).

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