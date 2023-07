Fernando de Noronha inicia estudosque irão integrar Plano de Gestão Sustentável Integrada

Fernando de Noronha, em Pernambuco, em conjunto ao Instituto de Tecnologia de Pernambuco (Itep), iniciou, a partir desta segunda-feira (10), um estudo para a elaboração de medidas que promovam sustensabilidade e desenvolvimento do arquipélago, que devem ser adicionadas ao Plano de Gestão Sustentável Integrada (PGSI), lançado em 2022.

Na primeira etapa do projeto, que deve durar 14 dias, os profissionais do Itep farão estudos sobre o meio ambiente, além de um disgnóstico urbanístico e arquitetônico da zona urbana da ilha, por meio de um cadastro territorial.

Os técnicos vão percorrer a ilha colhendo dados e informações e, posteriormente, novas normas reguladoras para a Área de Proteção Ambiental (APA) do distrito devem ser criadas que serão integradas ao PGSI. O objetivo central do estudo é a conservação da natureza da ilha, que vai possibilitar também uma melhor qualidade de vida aos moradores.

“O Plano de Gestão Sustentável Integrada irá trazer diversos ganhos para a ilha. Entre os diversos produtos gerados, o Cadastro Territorial Básico, objeto desse primeiro levantamento de informações, será de extrema importância para entendermos as características urbanísticas e arquitetônicas do distrito, bem como subsidiar as futuras propostas de soluções do plano”, revelou Ramon Abelenda, gerente de Meio Ambiente do distrito.