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Educação Fernando de Noronha lança o seu primeiro guia de educação antirracista nesta quarta-feira (18) Livro produzido por professores e estudantes do Arquipélago encerra o projeto Memórias, Telas e Territórios

Professores e estudantes da Escola de Referência em Ensino Médio Arquipélago Fernando de Noronha lançam o primeiro guia de educação antirracista do arquipélago nesta quarta-feira (18).

O e-book reúne práticas pedagógicas para aplicação no dia a dia da sala de aula e marca o encerramento do projeto Memórias, Telas e Territórios.



A ação foi desenvolvida ao longo de todo o ano letivo com apoio da EcoNoronha, concessionária responsável pela gestão dos serviços no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha (PARNAMAR).

O lançamento marca o encerramento de um trabalho contínuo realizado com turmas do Ensino Fundamental I e II durante o ano de 2026.

Ao longo de missões educativas que integraram o ano letivo, os docentes desenvolveram e aplicaram práticas de educação antirracista na escola.



Após as ações, os resultados das iniciativas estarão sendo compartilhados com toda a comunidade educacional da ilha.

Guia

O destaque da programação é o próprio guia, inédito no arquipélago e com poucas iniciativas parecidas no estado.

Dos 184 municípios pernambucanos, apenas Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco, mantém uma política consolidada de educação antirracista nas escolas da rede pública.

Os dados foram levantados pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), que também aponta que outros 63 municípios ainda se encontram em estágio inicial de implementação de iniciativas voltadas à educação antirracista.

Durante a realização das atividades, que incluíram a Feira da Diversidade na escola, a elaboração de cartazes e discussões sobre o tema em sala de aula, foi debatida a existência dessa lacuna na educação e a importância de desenvolver materiais e iniciativas que contribuam para a construção de uma abordagem antirracista no ambiente escolar.

“Quando observamos que ainda existe uma lacuna tão significativa na implementação de práticas voltadas à educação antirracista, percebemos a importância de criar materiais e promover atividades que levem essa discussão para dentro da sala de aula. É fundamental que estudantes e educadores tenham acesso a ferramentas que possibilitem não só refletir mas colocar em prática atividades contra o racismo e construir, coletivamente, uma educação mais consciente”, destacou a professora de história e representante do Núcleo de Pesquisa Elunã, Grazielle Rodrigues, que está a frente do projeto.

Construído a partir da experiência dos professores ao longo do projeto, o e-book traz orientações e práticas que ajudam educadores a adotar uma postura antirracista no cotidiano escolar.

A proposta é que o material continue sendo utilizado após o encerramento do projeto, como ferramenta de apoio e referência permanente para os docentes.

Além de serem o público alvo do projeto, os estudantes ainda foram coautores do guia, que reúne trabalhos produzidos por eles ao longo de seis missões realizadas durante o ano sobre temas como combate ao racismo, história dos povos originários e fortalecimento da cultura da ilha.

Com isso, a publicação registra não só o que foi ensinado, mas também o que os alunos aprenderam e criaram a partir de suas memórias e de seu território.

“Os estudantes têm participação ativa no ebook, uma vez que serão apresentados todos os produtos que esses estudantes foram realizando ao longo do tempo nas seis missões desenvolvidas durante o ano letivo sobre essa temática”, completou Grazielle Rodrigues.

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