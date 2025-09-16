Fernando de Noronha: polícia prende cinco suspeitos de tráfico com cocaína, maconha e dólares

A- A+

Cocaína, maconha, dinheiro em espécie e dólares foram apreendidos com cinco suspeitos presos por tráfico de drogas em Fernando de Noronha.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) abordaram um motociclista que admitiu estar indo comprar drogas.

O homem teria informado o endereço aos policiais, que foram ao local indicado e avistaram um dos suspeitos tentando fugir com um pacote de maconha.

"Ele foi alcançado e revelou a residência onde estavam o restante dos suspeitos e certa quantidade de material ilícito", destacou a corporação.

Com os cinco suspeitos, foram apreendidos 100g cocaína, 759g de maconha, nove celulares, US$ 52, R$ 388, um machado, oito balanças de precisão e embalagens para drogas.

Todo o material e os envolvidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Fernando de Noronha para a adoção das medidas cabíveis.

